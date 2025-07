Les écouteurs sans fil AirPods 4 d’Apple sont à prix réduit grâce à cette offre Amazon

Bonne nouvelle pour celles et ceux et veulent se procurer les AirPods 4 sont en promotion ! Actuellement, les écouteurs sans fil signés Apple font l'objet d'une remise non négligeable de près de 15 % chez Amazon.

Amazon profite de la fin du mois de juillet 2025 pour réduire le prix des AirPods 4. Affichés au tarif conseillé de 149 euros, les écouteurs Apple sans la réduction de bruit active passent à 128,44 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 14 % de la part du fameux site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Officialisés par Apple au début du mois de septembre 2024, les AirPods 4 disposent de commandes tactiles pour le contrôle de votre musique et la gestion de vos appels téléphoniques. Les écouteurs de la marque à la Pomme embarquent également le Bluetooth 5.3, plusieurs technologies audio, une puce H2, ainsi qu'une résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau grâce à l'indice d'étanchéité IP54.

Du côté de l'autonomie, les Apple AirPods 4 sont utilisables au cours d'une durée de 5 heures par charge. Ils sont accompagnés d'un boîtier de chargement qui assure une utilisation de 30 heures et qui peut être chargé en USB-C ou via une solution sans fil. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article dédié au test des Apple AirPods 4.