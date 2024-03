Apple TV+ propose 50 films totalement gratuit, mais il y a un hic

Apple TV+ vient d'ajouter une nouvelle bibliothèque temporaire sur laquelle la plateforme met à disposition une cinquantaine de films cultes. Malheureusement, l'offre est disponible uniquement aux USA… à moins d'avoir un VPN évidemment pour contourner ces restrictions.

Malgré sa position d'outsider sur le marché des plateformes de streaming, Apple TV+ s'efforce de proposer des séries/films de qualité pour espérer séduire les utilisateurs. Il faut bien le reconnaître, certaines productions Apple sont de véritables pépites pour tout cinéphile, à l'image de Severance, Ted Lasso ou encore la série primée The Morning Show.

Dernièrement, les abonnés ont pu découvrir Masters of The Air, la troisième série centrée sur la Seconde Guerre mondiale signée Tom Hanks et Steven Spielberg (une “saga” débutée avec Band of Brothers et The Pacific). Bien entendu, un bon catalogue ne suffit pas toujours, voilà pourquoi le service de streaming a décidé d'offrir aux abonnés une nouvelle collection de films cultes.

Apple TV+ propose 50 films cultes gratuitement

On retrouve dans cette bibliothèque des classiques salués par la critique et le public comme Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, Mad Max Fury Road de George Miller ou encore Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Mais sans plus attendre, voici la liste complète des films proposés :

Il faut sauver le Soldat Ryan

Draft Day

Captain Phillips

Mr. Wolff

Mean Girls

Attrape-moi si tu peux

Gravity

The Bodyguard

Star Trek : Into The Darkness

Star Trek

Star Trek : Beyond

Comment se faire larguer en 10 leçons ?

Edge of Tomorrow

Zodiac

Les Ailes de l'Enfer

Spider-Man

Spider-Man 2

Fight Club

The Prestige

Troy

Comment tuer son boss ?

Jurassic World

Jurassic World : Fallen Kingdom

American Sniper

300

Zoolander

Bienvenue à Zombiland

Kill Bill : Volume 1 et Volume 2

Men in Black

Bad Boys

La Chute du faucon noir

Démineur

Je suis une légende

Minority Report

Fast & Furious 5 et 6

Argo

Wyatt Earp

Training Day

Good Burger

En cloque, mode d'emploi

L'amour sans préavis

Playboy à saisir

Le Pari

La proposition

21 Jump Street

Titanic

Old School

La Folle journée de Ferris Bueller

Notre astuce pour profiter de cette offre réservée aux USA

Attention toutefois, la marque à la pomme précise que ces long-métrages seront disponibles durant une durée limitée, à savoir jusqu'à la fin mars/début avril. Notez qu'il s'agit bien de la première fois qu'Apple propose du contenu qui n'a pas été produit directement et exclusivement pour sa plateforme de streaming. Là où le bât blesse, c'est que cette opération est destinée uniquement aux utilisateurs américains.

Néanmoins, il existe une méthode simple pour contourner cette restriction géographique : recourir à un VPN. Comme vous le savez peut-être, des VPN comme Nord VPN ou Express VPN permettent de changer la localisation de son adresse IP. En vous connectant à un serveur nord-américain par exemple, vous pourrez profiter des catalogues US (bien plus fournis) des services de streaming comme Netflix, Disney+ ou dans le cas qui nous intéresse ici d'Apple TV+. Vous trouverez ici notre sélection des meilleurs VPN disponibles sur le marché en 2024.