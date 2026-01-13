Apple teste sa clé numérique sur ces six nouvelles marques de voitures

Apple veut transformer votre iPhone en véritable clé de voiture. Pour y parvenir, la marque teste sa technologie avec plusieurs constructeurs renommés. L’objectif est de garantir un accès sans contact, fiable et sécurisé, sur un maximum de modèles.

Apple a lancé CarKey en 2020 avec l’ambition simple de remplacer les clés traditionnelles par un smartphone. La fonctionnalité, intégrée à l’application Wallet, s’appuie sur la technologie NFC. Mais son déploiement a été très progressif. Pendant plusieurs années, seuls quelques modèles BMW et Genesis en profitaient. En 2025, lors de la WWDC, la marque à la pomme a annoncé que treize constructeurs allaient rendre leurs véhicules compatibles. Certains comme Smart, Voyah ou Rivian ont déjà activé la fonction sur quelques modèles.

Aujourd’hui, Apple entre dans une phase décisive. Elle participe au Plugfest 2026, un événement organisé par le Car Connectivity Consortium. Ce groupe réunit les principaux acteurs de l’automobile et de la tech. Pendant une semaine, ils testent ensemble le bon fonctionnement de la clé numérique dans des conditions réelles. Parmi les participants, on retrouve par exemple BMW et Hyundai.

L’Apple CarKey se généralise grâce à une série de tests sur des modèles variés

Lors du Plugfest 2026, Apple teste CarKey dans des conditions réelles, en collaboration avec plusieurs constructeurs automobiles. L’objectif est de valider la compatibilité de la technologie avec un maximum de véhicules.

Apple expérimente actuellement sa clé numérique avec les six marques de voitures suivantes :

BMW

Hyundai

General Motors

Mercedes-Benz

Volkswagen

Rivian

Les essais portent sur la dernière version du standard Digital Key, soutenu par le Car Connectivity Consortium. Le système repose sur un accès passif. Il suffit d’approcher son iPhone ou son Apple Watch pour que la voiture se déverrouille automatiquement, sans toucher l’écran. La sécurité, la fiabilité et la protection des données personnelles sont au cœur des tests. L’objectif est de garantir un fonctionnement fluide, quelle que soit la marque du véhicule.

Pour Apple, cette étape est cruciale. L’iPhone devient un véritable outil d’accès, au même titre qu’un badge ou une carte bancaire. En multipliant les partenariats, la marque veut faire de CarKey un standard universel. Selon le consortium, l’année 2025 a marqué un tournant. La clé numérique ne serait plus une innovation marginale, mais une fonctionnalité attendue sur les futurs modèles. La firme veut s’imposer dans ce domaine, en garantissant un fonctionnement fluide, sécurisé et compatible avec un maximum de véhicules.