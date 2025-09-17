Votre iPhone peut désormais déverrouiller votre voiture si elle a été fabriquée par l’un de ces 3 constructeurs

C'est (presque) officiel : comme annoncé lors de la dernière WWDC, Apple a déployé la fonctionnalité qui permet de transformer son iPhone en clé de voiture. Cela se passe dans l'application Wallet, qui vient de recevoir CarKey pour trois constructeurs. On vous dresse la liste dans cet article.

Il a fallu faire preuve de patience, mais Apple a fini par tenir sa promesse. C'est en 2020 que la firme de Cupertino fait sa grande annonce : avec iOS 14, les iPhone gagnent la possibilité de déverrouiller une voiture, grâce à la technologie NFC – la même qui vous permet de payer sans contact avec votre smartphone. À l'époque, Apple promettait un déploiement dès 2021, pour le lancement de la BMW Series 5. Finalement, il faudra attendre 2022 pour que Hyundai soit le premier constructeur à proposer le service sur ses Genesis.

Depuis, Apple s'est montré relativement discret sur la fonctionnalité, jusqu'à la WWDC de cette année. Lors de l'événement, la firme a annoncé que 13 nouveaux constructeurs rendront bientôt compatibles leurs véhicules à CarKey, de son doux nom. Cette fois, Apple n'a pas menti. Sur X (ex-Twitter), Aaron Perris, analyste chez MacRumors, a révélé que deux constructeurs se préparent à bientôt proposer la technologie sur ses voitures.

Sur le même sujet – Apple CarPlay : tout savoir sur l’application qui fait la passerelle entre votre smartphone et votre voiture

Voici les 3 constructeurs qui vont permettre d'ouvrir sa voiture avec son iPhone

Ces constructeurs ne sont autres que Smart et Voyah, qui faisaient bel et bien partie de la liste des heureux élus dévoilés par Apple lors de la dernière WWDC. En parallèle, des informations similaires nous sont parvenues ces dernières semaines à propos de Rivian, qui devrait bientôt proposer CarKey pour ses R1S et R1T. Au total, ce sont trois sur les treize constructeurs annoncés qui ont déjà mis en place l'infrastructure nécessaire pour la fonctionnalité.

Pour rappel, voici la liste complète dévoilée par Apple plus tôt cette année :

Rivian

Smart

Voyah

Acura

Cadillac

Chery

Chevrolet

GMC

Hongqi

Lucid

Porsche

Tata

WEY

Selon toute vraisemblance, ce n'est donc plus qu'une question de temps avant que Wallet ne puisse stocker une clé numérique pour les voitures de ces marques.