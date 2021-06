Apple tease des AirPods capables de surveiller l’état de santé du porteur

Apple a teasé une paire d'AirPods équipés de capteurs de suivi de la santé. Le géant californien souhaite améliorer le croisement des données de santé collectées via les appareils de son écosystème en ajoutant des capteurs à ses écouteurs sans fil. Les AirPods Pro 2 seraient les premiers concernés par ces nouveautés.

La santé est l'un des nouveaux terrains de prédilection d'Apple. Avec les dernières générations de montre, le géant de Cupertino a transformé l'Apple Watch en outil capable de monitorer l'état de santé de son porteur. Apple a notamment intégré un capteur oxymètre capable de mesurer le taux d'oxygène dans le sang et un ECG, un outil destiné à détecter les variations anormales du rythme cardiaque.

Ce n'est pas tout. Avec le temps, Apple a aussi transformé l'iPhone en véritable carnet de santé. Via l'application Santé, qui accumule et croise toutes les données liées à la santé, l'utilisateur peut garder à l'oeil l'évolution de ses constantes : fréquence cardiaque, pression artérielle, glycémie…

Apple travaille sur des capteurs santé pour les AirPods

Apple ne compte pas s'arrêter là. Dans le cadre d'une interview accordée à nos confrères de TechCrunch, Kevin Lynch, vice-président de la technologie chez Apple, a laissé entendre qu'une paire de AirPods dotés de capteurs de suivi de la santé pourrait bientôt voir le jour.

Le cadre laisse entendre qu'Apple considère les AirPods comme un moyen de compléter les données de santé fournies par l'Apple Watch et l'iPhone. “Nous faisons déjà de la fusion de capteurs sur certains appareils aujourd'hui, et je pense qu'il y a toutes sortes de potentiels ici” explique Kevin Lynch, sans préciser où est en le projet et quelles données pourraient être collectées par les écouteurs.

Ces futurs AirPods entrent dans le cadre d'un projet de “fusion des capteurs”. Concrètement, Apple cherche à croiser au maximum les informations de santé fournies par ses appareils. D'après les informations partagées par Ming-Chi Kuo, l'analyste spécialisé dans les produits Apple, les AirPods Pro 2 devraient d'ailleurs embarquer des “capteurs de mouvement axés sur le suivi de la condition physique”. Pour l'heure, on ignore quand les écouteurs seront commercialisés.

