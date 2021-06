Apple Watch : la police est noyée sous les appels d’urgence accidentels

L'Apple Watch est équipée d'un bouton latéral permettant d'appeler les services d'urgence. Malheureusement, de nombreuses utilisateurs de la montre connectée passent des appels d'urgence par inadvertance pendant leur sommeil ou une séance de sport. Le service de police d'Overland Park au Kansas (Etats-Unis) affirme être noyé sous les appels accidentels.

D'après Fox 4, un média local du Kansas, les utilisateurs d'une Apple Watch contactent régulièrement les services de secours par erreur. Un bouton sur la droite du boitier de la montre permet en effet d'accéder à plusieurs fonctions.

En pressant la touche pendant quelques secondes, trois choix apparaissent à l'écran : éteindre, fiche médicale et appel d'urgence. En glissant le bouton d'appel d'urgence vers la droite, les utilisateurs peuvent contacter les services d'urgence à proximité en quelques instants.

Comment désactiver le bouton d'appel d'urgence de l'Apple Watch ?

Aussi utile soit-elle, cette option génère son lot d'embarras pour les services de police. Jim Sutterby, capitaine de police à Overland Park, assure que de nombreux propriétaires d'une Apple Watch appellent par erreur les services de secours via le 911. “Ce qui se passe, c'est que pendant que les gens bougent pendant leur sommeil ou font de l'exercice, ils mettent l'Apple Watch en mode d'urgence. Sans le savoir, la montre appellera en fait le 911” explique Jim Sutterby.

Dans ces cas là, les personnes en charge du standard téléphonique ne parviennent évidemment pas à entrer en contact avec le propriétaire de la montre. La procédure veut que tous les appels où l'appelant raccroche ou reste silencieux soient transférés aux services de police. In fine, la police locale se retrouve ensevelie sous les appels indésirables. Jim Sutterby conseille aux personnes qui ont appelé les secours par erreur d'expliquer leur méprise, dans la mesure du possible, au 911.

Evidemment, il est possible de désactiver ce bouton d'appel d'urgence. Pour ça, il suffit de se rendre dans l'application Watch via l'iPhone, d'aller dans appel d'urgence et de décocher Maintenir le bouton latéral enfoncé pour appeler. Néanmoins, gardez à l'esprit que le raccourci pourrait bien être utile un de ces jours.

Source : Fox 4