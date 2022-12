Apple : si vous trouvez l’iPhone 14 Pro Max trop cher, ne regardez pas le prix de l’iPhone 15 Ultra

Les smartphones d’Apple n’ont jamais été véritablement abordables et la sortie de l’iPhone 15 est encore lointaine, mais les échos concernant son tarif laissent penser que le futur smartphone de la firme à la pomme sera vraiment à classer dans la catégorie des produits de luxe.

On le sait, la forte augmentation du prix des composants électroniques aidant, les prix des appareils électroniques devraient connaître une forte inflation dans les mois qui viennent. On le sait, Apple va encore augmenter le prix de ses smartphones en 2023. Selon le site Howtoisolve, le prix de base de l’iPhone 15 Ultra se situera dans une fourchette allant de 1199 $ à 1299 $. Lorsque l’on compare ces prix à ceux de l’actuel iPhone 14 Pro Max, on constate un écart conséquent compris entre 9 et 18 %.

Le site mentionne une gamme d’iPhone qui n’existe pas à l’heure actuelle, les Ultra. Se pourrait-il qu’Apple décide, une énième fois, de changer la nomenclature de ses appareils ? Ou bien la firme de Cupertino aurait-elle décidé d’ajouter un nouveau produit encore plus luxueux à son catalogue ? Nul ne le sait encore, mais la rumeur d’un prix à la hausse reste tout à fait plausible.

L'iPhone 15 Ultra sera encore plus cher qu'un iPhone 14 Pro Max

On ne peut pas totalement imputer l’augmentation du prix des iPhone à Apple. Il est vrai que dans le contexte économique actuel, tout est amené à coûter plus cher. Si l’on ajoute à cela que la compagnie souhaite que ses produits se démarquent toujours plus de la concurrence, avec des composants encore plus solides tels que le titane, force est d’admettre que l’augmentation du prix des smartphones haut de gamme dans leur ensemble, est inéluctable.

The iPhone 15 Ultra will be a lot more expensive per my sources. Here’s the full story:https://t.co/C9TKQcB5Q0 — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) December 8, 2022

Parmi les produits les plus attendus en 2023, on peut citer le Samsung Galaxy S23 Ultra, le Oppo Find N2, dont seule la version Flip sera distribuée sur le Vieux Continent, ou encore le Xiaomi 13 Pro. Autant de smartphones qui concourront très certainement dans la catégorie du meilleur smartphone de l’année 2023.

