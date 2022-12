Apple : la puce M2 Max serait encore plus puissante que prévu, selon ce benchmark

Finalement, la puce M2 Max pourrait offrir un meilleur bond en performance que prévu. Alors que le précédent benchmark ne prédisait qu’un léger écart par rapport à la M1 Max, de nouveaux scores plus prometteurs viennent de faire surface sur Geekbench. Le processeur obtient en effet 2,027 points en single core et 12,334 en multi-core.

Nous n’avons certes toujours pas de fenêtre de lancement pour la puce M2 Max d’Apple, mais cela n’empêche pas cette dernière de faire sérieusement parler d’elle depuis quelques jours. Mieux encore, chaque nouvelle apparition promet de meilleures performances que les précédentes. En effet, en août dernier, Ming-Chi Kuo prévenait ses lecteurs que le processeur ne proposerait qu’un bond en performance mineur par rapport au M1 Max.

Puis, la semaine dernière, ces annonces semblent s’être confirmées avec la publication d’un premier benchmark, dévoilant un score de 1853 points en single core et 13 855 en multi-core. Rappelons que la puce M1 Max obtient de son côté un score de 1755 en single core et de 12 334 en multi-core. L’écart n’est donc pas vraiment significatif, du moins pas autant que ce à quoi l’on aurait pu s’attendre. Mais un nouveau benchmark vient nous remettre du baume au cœur.

Finalement, la puce M2 Max ne sera pas décevante

En effet, les nouveaux scores obtenus sur Geekbench sont déjà plus prometteurs. La puce M2 Max a ainsi obtenu 2 027 points en single core et 14 888 points en multi-core. L’écart est donc légèrement plus prononcé, ce qui aidera certainement à justifier le lancement de ses nouveaux Macs. Néanmoins, notons que la fréquence du processeur sur ce benchmark est plus élevée que sur le précédent (3,68 GHz contre 3,54 GHz), ce qui peut expliquer ces résultats plus élevés.

Autre information intéressante, le benchmark indique que la puce a été testée sur un « Mac 14,6 » avec 96 Go de mémoire et tournant sur macOS Ventura 13.2. On peut donc s’attendre à ce que celle-ci propulse des Macs 14 pouces et 116 pouces. Quant à la date de sortie, nous sommes encore dans le flou, après qu’Apple ait reporté son annonce pour l’année 2023, sans plus de précisions.

Source : MacRumors