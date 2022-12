Le Oppo Find N2 Flip a fuité en vidéo sur Twitter

Oppo s’apprête à officialiser les très attendus Find N2 et Find N2 Flip. Personne ne sait encore la date précise à laquelle aura lieu leur présentation. L’année dernière, l’événement de présentation de l’Oppo Find N avait eu lieu le 14 décembre.

Le Find N2 Flip attise la curiosité de la presse. Un membre de Twitter a publié une courte vidéo dans laquelle on peut voir l’écran intérieur et extérieur de l’appareil. Il semble être recouvert d’une coque de protection, ce qui empêche de se prononcer sur son design. La fiche technique du smartphone que certains surnomment déjà « le tueur de Galaxy Flip » est, il faut le dire, alléchante. En plus d’être pliable en mode clapet, le Find N2 Flip disposera d’un écran E6 AMOLED de 6,8 pouces avec une encoche. Il jouira d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une définition Full HD+ pour une résolution de 2520 x 1080 pixels.

Le lecteur d’empreinte sera intégré au bouton d’allumage, sur la tranche droite, tout comme les boutons de contrôle de volume. Le dos de l’appareil accueillera un écran OLED tactile de 3,26 pouces. Il devrait être propulsé par une puce Dimensity 9000. La batterie aura une capacité de 4300 mA h et le téléphone disposera d’un chargeur de « seulement » 44 W. Le Oppo Find N2 Flip tournera sous Android 13, avec la surcouche maison ColorOS 13.

Le Oppo Find N2 Flip aura pour concurrent le Motorola Razr 2022 et le Samsung Galaxy Z Flip 4

En digne successeur du Find N, le Oppo Find N2 s’ouvrira en mode livre, et pas en mode clapet. Son prédécesseur avait remporté la distinction de meilleur smartphone Android du MWC 2022. L’écran intérieur de l’Oppo Find N2 devrait avoir une diagonale de 7,1 pouces, tandis qu’à l’extérieur, il affichera une dalle de 5,5 pouces en FHD+ à 120 Hz.

À lire — Test Motorola Razr 2022 : les atouts du Galaxy Z Flip4… sans les défauts !

Le processeur devrait être un Snapdragon 8+ Gen 1. Notons qu’il bénéficiera d’une charge encore plus rapide que son frère à clapet, avec un bloc de recharge de 67 W. Au rayon photo, il devrait être très gâté, avec un objectif avant de 32 MP, et un objectif identique à l’intérieur. L’arrière de l’arrière abritera une lentille à 50 MP (Sony IMX890), ainsi qu’un ultra grand-angle à 48 MP et un téléobjectif à 32 MP (Sony IMX709). Cette fois-ci, Oppo ne devra pas expliquer pourquoi ses smartphones pliables ne sont pas disponibles en France : les Find N2 et Find N2 Flip devraient être vendus dans nos contrées.