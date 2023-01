Apple, Samsung, Motorola : les smartphones à prix cassé pour les Soldes d’Hiver chez Rue du Commerce

Les soldes d’hiver commencent enfin et pour l’occasion, Rue du Commerce a décidé de frapper un grand coup en cassant le prix de nombreux smartphones. Motorola, Apple ou encore Samsung, découvrez ci-dessous notre Top 3 des meilleures offres.

Et si vous commenciez l’année avec un nouveau smartphone ? Alors que les soldes d’hiver commencent, c’est en effet l’occasion ou jamais de chercher un nouveau mobile à prix mini. Les promotions se multiplient en effet chez de nombreuses enseignes, mais on en a trouvé une qui frappe particulièrement fort avec des réductions exceptionnelles : Rue du Commerce.

Motorola, Samsung, Apple, etc. Toutes les marques sont à prix mini pendant quelques jours sur le site de l’enseigne. Et pour vous faire gagner encore plus de temps, on a fait nos propres recherches pour dénicher les 3 meilleures offres. Retrouvez-les ci-dessous.

Soldes d’hiver : notre Top 3 des meilleures offres de smartphones chez Rue du Commerce

Le 1er smartphone de notre Top 3 est le Motorola E22i. Pendant les soldes d’hiver, Rue du Commerce le propose pour seulement 109€ au lieu de 149€, soit avec une réduction incroyable de 27% !

Le Motorola E22i propose des prestations exceptionnelles, surtout pour un prix proche de 100€ ! Le smartphone offre notamment un processeur Mediatek MT6765V/CB Helio G37 avec 2Go de RAM, 32Go de stockage SSD et un taux de rafraîchissement de 90Hz. Il est équipé de 2 capteurs photo à l’arrière avec un réglage ISO et un double flash. Il offre également un capteur frontal de 8Mp. Côté autonomie, il propose une batterie longue durée de 4020mAh et peut ainsi tenir toute la journée sans problème.

Vous préférez les smartphones Apple ? Bonne nouvelle : même les iPhone sont à prix cassé pendant les soldes d’hiver chez Rue du Commerce !

En vous rendant dès maintenant chez Rue du Commerce, vous pouvez en effet profiter de l’iPhone 7 avec 40% de réduction ! Il est ainsi disponible pour seulement 215€ contre 359€ habituellement.

Débloqué et compatible avec tous les opérateurs, l’iPhone 7 date un peu, mais il est toujours aussi performant. Parmi ses avantages, on note son appareil photo 12Mpx d’une qualité incomparable. Apple est, en effet, connu pour ses modules photo exceptionnels, et ce, depuis des années. Il propose également un écran Retina HD de 4,7 pouces, 32Go de stockage SSD et une puce A10 Fusion. Enfin, c’est assez rare chez Apple pour le faire remarquer : l’iPhone 7 dispose d’une très bonne batterie et propose donc une excellente autonomie.

Dernière offre de notre Top 3, mais pas des moindres : on a également trouvé un Samsung Galaxy S20 FE 5G avec 31% de réduction ! Vous profitez ainsi d’un smartphone haut de gamme à prix mini.

Habituellement disponible pour 679€, ce smartphone est désormais accessible pour seulement 469€ chez Rue du Commerce grâce aux soldes d’hiver !

Avec le Galaxy S20 FE 5G, vous profitez d’un smartphone au top de la technologie. Il propose un grand écran ultra fluide de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Côté photo, il offre 3 capteurs arrière : un ultra grand angle de 12Mp, un grand angle de 12Mp et un téléobjectif zoom x3 de 8Mp. Il est également équipé d’un Space Zoom x30 et d’un mode nuit intelligent. Ses photos, de nuit comme de jour, sont ainsi excellentes.

Sur sa fiche technique, on trouve également le partage et la charge sans fil d’énergie ! Côté autonomie, il tient plusieurs jours sans faillir et propose la charge ultra rapide 25W. Enfin, avec le Galaxy S20 FE 5G, vous profitez de l’interface One UI avec un processeur Exynos990 et la garantie de 3 ans de mises à jour Google !

Pour profiter de ces offres et de bien d’autres encore, rendez-vous vite chez Rue du Commerce pendant les Soldes d’hiver.

