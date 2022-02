Apple reporterait l’iPhone pliable à 2025 et lancerait un MacBook pliant en 2026

Apple aurait décidé de reporter le lancement de l'iPhone pliable à 2025. Peu pressé de se mesurer à la concurrence sur le mobile, le géant de Cupertino travaillerait également sur un MacBook avec écran pliable.

Comme la plupart des constructeurs de smartphones, Apple prépare son arrivée sur le marché des téléphones pliables. De nombreuses rumeurs affirment qu'un iPhone pliable est en développement dans les laboratoires de Cupertino. Destiné à remplacer l'iPad mini, cet iPhone pliable serait construit autour d'un écran OLED pliable QHD+ de 8 pouces et accompagné d'un stylet Apple Pencil.

Malgré le retard pris sur la concurrence, Apple n'ambitionnerait pas de commercialiser cet iPhone pliable avant plusieurs années. Les précédentes fuites apparue sur la toile tablent sur un lancement dans le courant 2024. Dans un nouveau rapport publié ce 21 février 2022, Display Supply Chain Consultants (DSCC), une firme d'analyse de l'industrie, s'attend plutôt à une commercialisation en 2025.

Un MacBook pliable lancé juste après l'iPhone pliant ?

Citant des informations obtenues auprès de la chaîne d'approvisionnement, le cabinet d'analyse de Ross Young assure qu'Apple n'est pas pressé d'envoyer son iPhone pliable rivaliser avec la concurrence Android. Pour l'heure, la marque californienne devrait se contenter d'améliorer sa formule actuelle, qui se compose de plusieurs iPhone vendus à des prix différents.

Plutôt que de se focaliser sur son iPhone avec écran pliant, le géant de la Silicon Valley travaillerait sur un produit plutôt inattendu : un MacBook pliable. D'après le rapport, Apple étudierait actuellement l'idée de concevoir un ordinateur portable construit autour d'un écran pliable 4K de 20 pouces.

Lire aussi : Apple travaille un iPhone pliable inspiré du Galaxy Z Flip

Le cabinet d'analyse affirme que ce MacBook pliable viserait à remplir à deux usages. Une fois plié, il pourrait être utilisé comme un PC portable traditionnel. Une fois déplié, l'appareil pourrait servir d'écran dans une configuration de bureau. Il suffirait d'y ajouter un clavier ou une souris. Il s'agirait à la fois d'un PC portable et d'un moniteur PC.

L'approche est similaire à celle du Zenbook 17 Fold OLED présenté lors du CES 2022. Le rapport s'attend à ce que le MacBook pliable soit lancé après l'iPhone pliable, soit en 2026 ou en 2017. On vous en dit plus dès que possible sur les plans d'Apple. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.