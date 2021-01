iPhone pliable : Apple développe plusieurs prototypes inspirés du Galaxy Z Flip

Un iPhone pliable est bien dans les cartons d'Apple, révèle un rapport de Bloomberg. La firme de Cupertino aurait déjà développé plusieurs prototypes similaires au Galaxy Z Flip, le smartphone à clapet pliable de Samsung. Dans la foulée, le média évoque les futurs iPhone 13, dont certains modèles seraient équipés d'un lecteur d'empreintes digitales Touch ID sous l'écran.

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, affirme qu'Apple développe activement des prototypes d'iPhone pliable. Une fois l'écran déplié, cet iPhone pliable offrirait une surface d'affichage similaire à celle de l'iPhone 12 Pro Max (6,7 pouces). Les premiers prototypes mis au point par les ingénieurs d'Apple se rapprochent donc plutôt du Galaxy Z Flip et du Motorola Razr que des Galaxy Z Fold.

L'iPhone pliable ne serait donc pas destiné à remplacer l'iPad en se transformant en tablette. Comme le voulaient déjà plusieurs rumeurs, Apple opterait plutôt pour un iPhone à clapet, dont la taille resterait contenue. Quoi qu'il en soit, l'un des prototypes développés par Cupertino se distingue par la présence d'une charnière centrale invisible à l'arrière qui renferme toute l'électronique nécessaire.

Des iPhone 12S avec Touch ID ?

Pour l'heure, Apple s'est contenté de travailler sur l'écran pliable de son futur iPhone à clapet. Comme le signale Mark Gurman, la firme de Cupertino ne s'est pas encore arrêtée sur un design définitif. Il est possible que des iPhone avec un écran pliable convertible en tablette soient aussi envisagés. De même, le géant californien n'a pas encore déterminé de date de sortie sur le marché. Sans surprise, le projet en est donc encore à sa genèse. Dans ces conditions, on ne s'attend pas à découvrir l'iPhone pliable avant plusieurs années.

Le rapport de Bloomberg évoque aussi le cas des iPhone 13. Très similaires aux iPhone 12, ils se baptiseraient plutôt iPhone 12S en interne, avance Gurman. Certains modèles seraient dépourvus de port Lightning. Sans surprise, Apple miserait tout sur le chargeur MagSafe magnétique inauguré avec les iPhone 12.

Surtout, la firme américaine envisagerait de glisser un lecteur d'empreintes Touch ID sous l'écran tactile. Cette méthode de déverrouillage biométrique serait proposée en complément de la reconnaissance faciale Face ID. La décision d'Apple serait suspendue à l'évolution de la pandémie de Covid-19. En pleine crise sanitaire, le port du masque empêche en effet le fonctionnement de la reconnaissance faciale 3D. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Bloomberg