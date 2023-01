Apple présente un HomePod sans grand changement, surtout au niveau du prix

Un jour après les M2 Pro, M2 Max et les nouveaux MacBook Pro, Apple présente la seconde génération du HomePod, son enceinte connectée. Toujours parfaitement intégré à l’écosystème de la firme, ce produit se distingue de son prédécesseur grâce à plusieurs nouveautés souvent héritées du HomePod mini. La HomePod 2eme génération sera vendu à 349 euros. Soit au même prix que le modèle précédent abandonné il y a deux ans, faute de succès commercial.

Le HomePod de première génération, lancé en 2018, n’a pas été un succès commercial comme ont pu l’être l’iPod, l’iPhone, l’iPad ou encore l’Apple Watch. L’enceinte connectée est arrivée à la même époque que la Google Nest et que les Amazon Echo. Le lancement était donc opportun. Mais, en positionnant la HomePod à 349 euros, la firme de Cupertino a joué la carte « haut de gamme » sur un segment de prix où Sonos était déjà fortement implanté. Et malgré de belles qualités techniques et esthétiques, le produit n’a pas rencontré son public.

Apple a d’abord baissé le prix de 20 euros. Ce qui est historique. Mais cela n’a pas suffi. L’enceinte a été abandonnée en 2021, remplacée quelques mois plus tôt par le HomePod mini, un produit plus compact et surtout beaucoup plus abordable, puisqu’il était proposé à 99 euros. La conséquence ne s’est pas fait attendre : les ventes ont enfin progressé. Janvier 2023, un jour après l’annonce des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces alimentés par les Apple M2 Pro et M2 Max, la firme de Cupertino redonne sa chance à son enceinte originelle.

Un deuxième HomePod sans grand changement et vendu au même prix

Voici donc HomePod 2eme génération qui avait déjà fait l'objet de fuites fin 2022. La nouvelle génération reprend le design de la première, avec un caisson de basse située vers le haut et cinq tweeters (et non plus sept) autour de la base. Et l’enceinte est toujours pilotée à la voix, avec Siri (et un ensemble de quatre microphones), ou avec les doigts, par une surface tactile en haut du produit (laquelle a été agrandie à l’image du HomePod mini).

Quelques petits changements techniques : l’enceinte est compatible AirPlay 2 (avec tous les services que cela comporte en termes de diffusion) et Matter (pour une intégration à l’univers domotique) ; elle embarque une puce S7 (déjà croisée dans les Apple Watch Series 7), une puce UWB pour une connexion facile avec l’iPhone, un thermomètre et un capteur d’humidité. Elle est aussi compatible eARC pour diffuser le son de la télévision (en passant par l’Apple TV 4K obligatoirement).

Profitant du même tissu, le nouvel HomePod conserve les atouts de son prédécesseur. À savoir la détection des murs pour une meilleure ambiance sonore, l’intégration à l’écosystème Apple (avec l’application Home récemment rénovée, l’iPhone ou l’Apple TV déjà cités précédemment) et le jumelage avec un HomePod identique (pas de Mini, pas de 1re génération) pour former un système stéréo. Dommage que ce jumelage soit aussi restrictif, car cela vous oblige à acheter une seconde enceinte dès le départ (puisque vous ne pouvez pas utiliser votre enceinte actuelle).

D’autant que le montant demandé par Apple pour cette enceinte est de 349 euros. Soit le même prix de départ que la première génération. Le succès sera-t-il au rendez-vous cette fois-ci ? Réponse à partir du 3 février prochain, date de sa disponibilité en France. Notez que le HomePod mini voit son prix augmenter à 119 euros par la même occasion.