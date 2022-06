Apple travaille sur un tout nouveau Homepod, sortie possible fin 2022

Un nouvel Homepod pourrait arriver plus tôt que prévu. Aussitôt déployée auprès du grand public, la bêta d’iOS 16 dévoile ses premiers secrets, dont celui d’une enceinte encore jamais mentionnée par Apple. Selon de premières informations, celle-ci pourrait être disponible dès la fin de cette année.

Vous n’êtes probablement pas passé à côté, hier a eu lieu la keynote de lancement de la WWDC 2022. Une multitude d’annonces ont été faites par Apple, notamment un MacBook Air M2 très prometteur, mais l’événement a également été l’occasion pour la firme d’en dire un peu plus sur iOS 16 et ses fonctionnalités. Tout en déployant la première bêta sur le web.

Bien évidemment, il n’a pas fallu longtemps avant que les développeurs ne fouillent de fond en comble le code de la mise à jour. Plusieurs informations intéressantes en sont ressorties, dont une assez inattendue. Selon toute vraisemblance, Apple préparerait l’arrivée d’un tout nouveau Homepod. En effet, le code d’iOS 16 mentionne à plusieurs reprises un HomePod qui n’est ni le modèle standard ni le HomePod Mini.

Le HomePod avec Facetime et Apple TV arrive bientôt

Tandis que ces derniers sont respectivement nommés « AudioAccessory1 » et « AudioAccessory5 » dans le code du système d’exploitation, ce nouvel appareil se voit cette fois attribuer le nom de code « AudioAccessory6 », prouvant bien qu’il s’agit d’un tout nouveau modèle pas encore annoncé. Ce qui n’empêche pas de disposer déjà de quelques informations à son sujet.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de nouveau Homepod. Le mois dernier déjà, l’analyste Ming-Chi Kuo a annoncé qu’un modèle inédit serait lancé d’ici la fin de l’année, ou bien début 2023. Les trouvailles au sein d’iOS semblent donc confirmer cette théorie. D’après ce dernier, « il n’y aura peut-être pas beaucoup d’innovation dans la conception du matériel ».

De plus, le journaliste Mark Gurman nous apprenait en avril dernier qu’Apple a développé un prototype « tout en un », qui intègre Apple TV et Facetime dans le Homepod. Il est donc possible qu’il s’agisse là du futur appareil à sortir dans les prochains mois, bien qu’il vaut mieux émettre quelques réserves sur ce point.

Source : 9to5Mac