La Devialet Mania est officielle, cette enceinte connectée métamorphose le son en fonction de votre environnement

Devialet, le fabricant français d’enceintes de luxe, sort la Devialet Mania, le premier produit au format portable de la marque. L’objet au design typique tout en rondeur se veut beau, puissant, pur et précis. Avec un prix de vente démarrant à 790 €, l’enceinte devra se montrer à la hauteur de tous ces superlatifs.

Devialet est connu pour ses enceintes de salon au look unique et à la puissance phénoménale. Si plusieurs collaborations avec Free et Huawei, avec la Sound Joy, par exemple, ont permis de faire connaître la marque tout en la rendant plus accessible au grand public, elle n’en reste pas moins une marque de luxe. Le prix de son enceinte la plus abordable, la Phantom I ou encore de sa barre de son, produit grand public par excellence, débute à 2300 €.

Devialet annonce aujourd’hui la commercialisation de Devialet Mania, sa première enceinte portable haute-fidélité. Dans les propres termes de la société, le design co-sphérique abrite les deux woofers latéraux emblématiques de l'enceinte Phantom. Une membrane en tissu mesh texturé, délicatement tissée, enveloppe l’exosquelette de l'enceinte. Une poignée de transport sur le haut de l’appareil souligne son côté transportable. À 2,3 kg sur la balance et des dimensions de 176 mm x 193 mm x 139 mm, elle est cependant loin d'être légère.

La Devialet Mania est enceinte portable de luxe

Selon la compagnie, la Devialet Mania a hérité de la signature sonore de tous les autres produits de la marque, tout en délivrant une stéréo à 360°. Comme il se doit, le produit est doté de toutes les dernières technologies. En plus d’être certifié résistant aux éclaboussures, l’enceinte se règle à partir d’une application iOS ou Android. Elle se connecte en Wifi, en Bluetooth, est compatible avec Spotify Connect, Airplay 2 et peut s’utiliser avec la majorité des assistants vocaux. Rien ne manque. L’appareil se recharge en USB-C, et propose jusqu’à 10 heures d'écoute loin d’une prise électrique.

La grande nouveauté apportée par la Devialet Mania réside dans un nouveau brevet. La technologie Active Stereo Calibration (ASC) permet de calibrer le son en fonction de l’environnement. Pour ce faire, elle effectue une cartographie acoustique des lieux à l’aide de quatre microphones combinés à un système d’intelligence artificielle embarqué. Tout cela a pour effet de faire évoluer automatiquement le rendu sonore en fonction de la physionomie de l'espace pour une sensation d’immersion garantie. La Devialet Mania est disponible dans les teintes Light Grey, Deep Black ou Gold (modèle Opéra de Paris) pour un tarif oscillant entre 790 et 990 €. Ceux qui veulent profiter du son et du design de Devialet à moindres frais mais ne peuvent pas dédier une telle somme à l'achat d'un enceinte peuvent toujours se rabattre sur un abonnement à la box Player Free Devialet, qui ne coute que 7 € / mois.