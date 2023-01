Apple officialise des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max encore plus performants et increvables

Apple officialise le lancement de deux nouveaux ordinateurs portables résolument tournés vers la performance : le MacBook Pro M2 Pro et le MacBook M2 Max.

Le MacBook Pro M2 Pro et le MacBook M2 Max viennent compléter la gamme des MacBook Pro M2, inaugurée avec un modèle 13 pouces lancé en novembre 2020. La transition est donc achevée ; les ordinateurs portables implémentant la puce M1 ne sont désormais plus au catalogue.

Les options de configuration sont nombreuses. Le MacBook Pro M2 Pro « de base » comporte 10 cœurs CPU, 16 cœurs GPU et 16 cœurs Neural Engines. Il est possible de muscler cette configuration jusqu’à 12 cœurs CPU, 38 cœurs GPU et 16 cœurs Neural Engines. Quant à la RAM, elle peut s’étendre de 16 Go à 96 Go. Le processeur M2 Pro du MacBook Pro 16” dispose par défaut de 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU. La version M2 Max se « contente » de doubler le nombre de cœurs pour le rendu graphique, ainsi que la RAM, qui passe de 16 à 32 Go, par défaut, mais elle est extensible à 96 Go. De même, le stockage proposé va de 512 Go à 8 To. Pour vous faire une idée des prix de ces produits, sachez que le modèle le moins cher, le MacBook Pro 14″ M2 Pro 16 Go avec 512 Go de SSD, coûte 2399 €, tandis que le MacBook Pro M2 Max 16″ 32 Go de RAM et 1 To de SSD revient à 4149 €.

Les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max offrent de meilleurs performances et une plus grande autonomie

En plus de proposer des performances graphiques jusqu’à 30 % supérieures grâce à un GPU de nouvelle génération, les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max sont « 40 % plus rapides que la génération précédente ». Ils supportent le Wi-Fi 6E ainsi que le HDMI 8 K. Cerise sur le gâteau, l’efficacité énergétique de leurs puces permettrait aux MacBook Pro M2 Pro et M2 Max de tenir jusqu’à 22 heures sur batterie.

Même si les MacBook Pro sont les véritables vitrines technologiques d’Apple, le Mac Mini, est également un ordinateur très apprécié du grand public. La firme de Cupertino a également annoncé la sortie de deux Mac Mini, les modèles M2 et M2 Pro. Leurs spécifications sont un peu moins impressionnantes. Le Mac Mini M2 de base possède un CPU 8 cœurs, un GPU 10 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et un stockage SSD de 256 Go pour le modèle de base. Il coûte 699 €, alors que le Mac Mini M2 Pro 16 Go de RAM et 512 Go de stockage revient à 1549 €.

Source : Apple