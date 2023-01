Apple lance les processeurs M2 Pro et M2 Max et dit presque adieu à la puce M1

Si, comme l’affirme Apple, « les nouveaux MacBook Pro offrent des performances jusqu’à six fois supérieures à celles du MacBook Pro à processeur Intel le plus rapide », c’est beaucoup grâce aux puces M2 Pro et la M2 Max de nouvelle génération.

Les processeurs Apple Silicon M2 Pro et M2 Max portent bien leur nom. Leurs spécifications sont faites pour répondre aux besoins des utilisateurs souhaitant tirer la quintessence de leur ordinateur.

La puce M2 Pro se trouve non seulement dans les nouveaux MacBook Pro 14″ et 16″, mais également dans le nouveau Mac Mini. La version M2 Max n’est, quant à elle, proposée que dans les MacBook Pro. Le MacBook Air sorti en 2020 est donc le dernier ordinateur portable avec processeur M1 au catalogue d'Apple. La transition vers le « tout M2 » est presque achevée.

Les puces M2 Pro et M2 Max remplacent toutes les puces M1, sauf dans les MacBook Air M1

Évidemment, la puce M2 Pro se veut plus puissante que la « simple » M2. En chiffres, cela donne 40 milliards de transistors (20 % de plus que la puce M1 Pro, et le double de la puce M2), 16 Neural Engine, 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU. Sa mémoire vive unifiée peut atteindre 32 Go. La puce M2 Max propose un GPU allant jusqu’à 38 cœurs, et triple la mise en matière de RAM. Elle peut atteindre les 96 Go, une option qui coûte la bagatelle de 1380 €.

Les puces M2 Pro et M2 Max sont tout particulièrement destinées aux graphistes et autres monteurs. Ses performances sont supérieures de 40 % à la M1 Pro, voire 80 % à un processeur Intel i9, sur Photoshop. Un MacBook Pro M2 Max 16” est, quant à lui, 30 % plus rapide en traitement graphique que la version M1 Max.

Apple met l’accent sur les performances, bien sûr, mais aussi sur l’efficacité énergétique. Dans les propres termes de la firme de Cupertino, « ses performances par watt inégalées sur le marché en font la puce la plus puissante et la plus économe en énergie jamais intégrée à un ordinateur portable pro ». Cela reste, certes, à vérifier, mais la compagnie affirme que ses ordinateurs pourront tenir jusqu’à 22 heures loin d’une prise.

