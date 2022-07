Apple Plans pourrait prendre le dessus sur Google Maps, les Xiaomi 12 se dévoilent, c’est le récap’ de la semaine

Apple Plans pourrait rattraper son retard face à Google Maps, les nouveaux smartphones haut de gamme Xiaomi dévoilés, le tarif des cartes graphiques continue de s’effondrer, c’est le récap’ de la semaine.

Alors qu’une nouvelle fonctionnalité sur Apple Plans pourrait séduire les cyclistes, les chercheurs s’appliquent à travailler sur des batteries quantiques afin de permettre aux futures voitures électriques de se passer de recharge. Si les prix des cartes graphiques sont toujours en baisse, une nouvelle rumeur rapporte que l’iPhone 14 Pro Max pourrait attendre le tarif de 2000 euros. Si vous êtes à la recherche d’un bon photophone, vous pourriez être séduit par les nouveaux smartphones 12S, 12S Pro et 12S Ultra de Xiaomi, qui mise énormément sur la partie photo.

Pourra-t-on un jour conduire des voitures électriques sans avoir à les recharger ?

C’est ce que pensent de nombreux chercheurs internationaux, qui travaillent actuellement sur une future batterie révolutionnaire, qui permettrait aux voitures électriques de se passer de recharge. Les chercheurs ont expliqué dans la revue scientifiques Science Advances que les batteries quantiques pourraient être suffisamment denses énergétiquement pour que les voitures du futur puissent rouler pendant des centaines de milliers de kilomètres.

Lire : Voiture électrique : la batterie qui n’a plus besoin d’être rechargée sera bientôt une réalité

Une fonctionnalité pour les cyclistes bientôt sur Apple Plans

C’est le journaliste Steve Moser qui a levé le voile sur cette future fonctionnalité Apple Plans qui pourrait séduire les utilisateurs de vélos électriques. En effet, l’application pourrait bientôt proposer les itinéraires pour E-Bikes ainsi que les stations de recharge disponibles sur le trajet. Si la découverte de Steve Moser est juste, alors Apple Plans pourrait rattraper son retard face à Google Maps qui ne propose pas cette option.

Lire : Apple Plans va devancer Google Maps sur une fonctionnalité, une première

Les prix bas des cartes graphiques ne réjouissent pas les joueurs

Comme l’affirment nos confrères de Tom’s Hardware, les cartes graphiques de Nvidia et d’AMD se vendent désormais 57% moins cher qu’en janvier, après deux ans de tarifs particulièrement exorbitants. Si l’on imagine que cette énorme chute est une bonne nouvelle, il n’en demeure pas moins que les tarifs restent encore très hauts. À noter que cette baisse de prix s’explique surtout car les joueurs et les mineurs de cryptomonnaies commencent désormais à vendre leur GPU usé afin de se procurer un modèle nouvelle génération.

Lire : RTX 3000, RX 6000 : pourquoi la chute des prix n’est pas forcément une bonne nouvelle

Faudra-t-il débourser 2000 euros pour se procurer l’iPhone 14 Pro Max ?

Si le lancement des futurs iPhone 14 n’est prévu que pour le 14 septembre, la nouvelle génération continue de faire parler d’elle. On sait notamment qu’Apple prévoit d’augmenter les tarifs de ses smartphones. Si l’on en croit les dires du leaker @TheGalox_, chaque modèle d’iPhone 14 pourrait augmenter de 100 dollars. Ainsi, la version Pro Max de 1To pourrait atteindre le tarif record de 1839 euros.

Lire : iPhone 14 Pro Max : le prix du smartphone avec 1 To de stockage pourrait atteindre les 2000€

Xiaomi 12, 12S Pro, 12S Ultra : des futurs excellents photophones

Xiaomi a profité d’une conférence en Chine pour lever le voile sur ses nouveaux smartphones, les 12S, 12S Pro et 12S Ultra. Le fabricant chinois a choisi Leica pour partenaire afin d’améliorer le partie photo et pourrait ainsi dominer le marché avec son capteur principal géant de 1 pouce. Pour l'instant annoncés uniquement en Chine, croisons les doigts pour que ces futurs photophones impressionnants arrivent un jour en France…

Lire : Xiaomi lance les 12S, 12S Pro et 12S Ultra, les nouveaux rois de la photo signés Leica

Nos tests de la semaine

Asus Zenbook Pro 16X OLED : un petit bijou très convaincant

Asus propose ici un ordinateur de très belle facture qui devrait vous séduire si vous êtes à la recherche d’un PC premium puissant, avec une excellente gestion de la chauffe, un clavier qui se surélève et un Dial Wheel particulièrement intéressant, si l’on oublie qu’il n’est pas très bien placé. Le stylet n’est pas très utile et le souffle est très bruyant, mais on adore son bel écran OLED et son design impeccable.

Lire : Test Asus Zenbook Pro 16X OLED : un PC premium presque parfait, mais qui en fait beaucoup trop

Asus Rog Phone 6 Pro : un excellent smartphone gaming

Asus améliore encore son concept de ROG Phone avec sa nouvelle version, le 6 Pro, qui prend la première place du podium des meilleurs smartphones gaming du moment. On adore son design, spécialement pensé pour le jeu, son écosystème d’accessoires, et son excellente plateforme gaming. Les joueurs apprécieront également son écran hyper fluide et très lumineux, son excellente expérience audio et sa recharge rapide. Un smartphone presque parfait, si ce n’est qu’il est encore un peu lourd et que les deux capteurs photo secondaires ne sont pas très bons.

Lire : Test Asus ROG Phone 6 Pro : vers l’infini et au-delà… mais pas pour tout le monde

Asus Zenbook S13 OLED : un PC portable presque parfait

Avec le Zenbook S13 OLED, Asus propose un PC Portable de qualité au rapport poids/puissance très intéressant. Nous avons été agréablement surpris par les excellentes performances et la très bonne autonomie, notamment en mode économie d’énergie, de cet appareil complet. L’écran est très bien calibré et le pavé numérique intégré au touchpad est toujours aussi efficace. Seules ombres au tableau, la webcam de 720P ne fait pas le poids et on regrette l’absence de port USB-A.

Lire : Test Asus Zenbook S13 OLED : un PC portable avec zéro défaut, ou presque