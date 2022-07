Test Asus Zenbook S13 OLED : un PC portable avec zéro défaut, ou presque

Une nouvelle fois, Asus arrive sur le marché avec un ordinateur ultraportable faisant de belles promesses. Le Zenbook S13 Oled se positionne comme un laptop petit, compact et puissant, profitant d'une belle configuration signée AMD.

Suite aux récents tests proposés sur le site du Zenbook Pro Duo 14 OLED et du Zenbook 14 OLED, Asus vient compléter sa gamme avec une nouvelle déclinaison, le Zenbook S13 OLED. Ici, il est question d'attaquer le secteur de l'ultraportable avec un outil compact et économe en énergie, sans pour autant faire de concessions sur la puissance.

Prix et disponibilité du Zenbook S13 OLED

Le Zenbook S13 OLED sera disponible courant août 2022 pour un prix de 1499 €. Notez qu'il sera également possible de s'orienter vers une version « Flip », proposant un pivot à 360° de l'écran, ce qui permet d'utiliser l'ordinateur comme une tablette.

Fiche technique du Zenbook S13 OLED

Asus Zenbook S13 OLED Ports - 3 x USB-C

- 1 x mini-Jack 3,5 mm Connectivité - Wi-Ffi 6E 802.11 (ax)

- Bluetooth 5.2 CPU Processeur Intel Core AMD Ryzen 7 6800U (8core/16threads) Dimensions 29,7 x 21,05 x 1,49 cm Poids 1,1 kg Ecran - OLED tactile de 13,3 pouces

- 2880 x 1800 pixels

- 60Hz

- Ratio écran/façade : 89% GPU AMD Radeon Graphics Stockage 512 Go ou 1 To RAM 8 ou 16 Go

Design et prise en main

Comme à l'accoutumée chez Asus, on retrouve sur ce portable de 13″ une qualité de fabrication très convaincante. Le châssis de l'appareil est entièrement composé d'aluminium, assurant solidité et légèreté. Le capot de l'ordinateur ne laisse aucune place aux fioritures. Seul le tout nouveau, et très séduisant, logo “Asus” vient prendre place sur ce dernier, ainsi qu'une mention précisant la gamme “Asus Zenbook”.

Premier constat : l'appareil offre des dimensions très compactes. En fait, l'appareil s'apparente à peu de choses près à une feuille A4, avec ses 29,6 cm de long par 21 cm de large et seulement 1,5 cm d'épaisseur. Le tout, pour un poids d'un kilo seulement.

Contrairement aux précédents produits de la gamme, le S13 OLED propose une connectique bien plus limitée, puisque vous ne pourrez compter que sur des ports USB-C, trois pour être précis. Notez également que ces ports USB-C ne sont pas compatibles avec la technologie Thunderbolt 4. On trouve également un port mini-Jack TRRS en 3,5 mm, destiné à accueillir une paire d'écouteurs ou un casque doté d'un micro.



On se retrouve donc avec une connectique bien moins polyvalente que la proposition faite sur le Rog Flow Z13 Oled qui, sur un châssis équivalent, propose une compatibilité Thunderbolt 4, mais également un port HDMI, un lecteur de cartes MICROSD et un USB type A, encore très répandu à ce jour. Cependant, ASUS a intelligemment fourni un adaptateur USB-C vers USB-A, qui permet tout de même de s'affranchir de l'achat d'un HUB.

À l'ouverture, on découvre l'écran surplombé d'une webcam 720P, non compatible Windows Hello. Cependant, le bouton d'allumage et d'extinction abrite un scanner d'empreinte digitale. Pour finir sur la confidentialité, deux boutons permettent d'ailleurs de désactiver la caméra et les micros.

Clôturons ce tour du propriétaire avec le clavier, qui se révèle suffisamment spacieux pour offrir une frappe agréable. Il offre par ailleurs un rétroéclairage à plusieurs niveaux, et un large trackpad permettant, comme sur plusieurs produits de la gamme, d'activer un rétroéclairage transformant ce dernier en pavé numérique.

Pour finir, en dehors du traditionnel kit de documentation, on trouve dans la boîte de l'appareil un chargeur délivrant 65W.

Écran

Le Zenbook S13 offre un écran OLED tactile de 13,3 pouces au format 16:10. Un format bienvenu, puisqu'il offre un peu plus de lisibilité verticale, et permet donc notamment d'afficher plus de contenu sur les pages web. Cet écran offre une résolution commercialement appelée « 2,8k » (soit 2880 x 1800 pixels) et une luminosité maximale de 500Nits.

Comme d'habitude chez Asus, on profite d'un écran offrant bon nombre de certifications, avec une certification VESA HDR 500, une validation par Pantone pour la fiabilité colorimétrique, et pour finir l'assurance d'une limitation d'émission de lumière bleue et de scintillements grâce à la norme SGS Eye Care Display. L'écran propose d'ailleurs une couverture complète du spectre DCI-P3 et, OLED oblige, des contrastes théoriquement infinis.

L'OLED vient avec ses qualités, mais également ses défauts. Impossible d'avoir une dalle OLED proposant un revêtement antireflet. Il faudra donc composer avec les lieux dans lesquels vous vous installerez pour éviter la brillance désagréable. Second souci : les brûlures potentielles des écrans OLED. Mais l'assistant MyAsus intégré dans l'ordinateur permet de configurer un économiseur d'écran afin de limiter l'usure après un temps d'inactivité.

Cet outil vous permettra également de configurer plusieurs modes de couleurs :

Vif, pour une augmentation de la saturation

Normal pour un rendu fidèle

Eye Care qui permet d'éviter la fatigue oculaire due à la lumière bleue

et pour finir Manuel qui vous offre la possibilité de calibrer votre écran selon vos goûts.

Cela étant dit, l'écran offre une expérience très agréable, les couleurs sont vives et prenantes, les contrastes saisissants (merci l'OLED) et la résolution « 2,8k » offre une lisibilité très appréciable. En fait, la dalle se révèle parfaite pour visionner du contenu, naviguer sur internet, ou jouer (via le cloud gaming) à ses jeux favoris. Seule ombre au tableau, et qui concerne sur ce dernier point justement : les joueurs chevronnés se sentiront très vite bloqués par la fréquence de rafraîchissement de l' écran, puisque contrairement à la gamme Z des Zenbook, comme le Z14 Oled testé récemment, il faudra composer ici avec un écran dont la fréquence de rafraîchissement est limitée à 60 Hz.

Côté réactivité tactile, le Zenbook S13 Oled fonctionne très bien. Pour les personnes préférant les dalles plus traditionnelles, vous pouvez tout à fait, lors du choix de l'appareil, vous rabattre sur une version standard. À noter que la dalle tactile offre une luminosité de 500 nits contre 600 nits pour la dalle non tactile.

Webcam

Au sommet de l'écran vient prendre place un capteur de 0,9 Mpx capable de capturer des séquences en 720p au maximum. Si Asus tente l'optimisation logicielle de l'image via une réduction du bruit numérique, on est encore très loin de ce que peuvent proposer certains concurrents qui intègrent une caméra généralement 1080p.

En 2022, avec l’essor récent du télétravail et des visioconférences, cette webcam fait pâle figure et nous aurions beaucoup apprécié retrouver une qualité supérieure.

Audio

La partie audio du S13 OLED est assurée par deux haut-parleurs situés sous l'appareil, à droite et à gauche. Ces derniers, signés Harman Kardon, offrent un son très convaincant. L'audio est bien équilibré et laisse place à l'ensemble des fréquences. A plein volume, une très légère saturation se laisse entendre pour qui tend bien l'oreille, mais cette dernière se fait assez discrète pour ne pas déranger à l'utilisation. Évidemment la taille des haut-parleurs ne permet pas de retranscription profonde des basses fréquences, mais le rendu reste tout à fait respectable.

Pour ceux qui ne souhaiteraient pas déranger l'entourage, vous pouvez également profiter de la prise mini-Jack 3,5 mm ou du Bluetooth 5.2 pour connecter un casque ou des écouteurs, ou encore un accessoire d'écoute offrant plus de profondeur dans les basses.

Hardware et performances

S'il pèche sur la webcam, le Zenbook S13 Oled n'est pour autant pas dénué d'intérêt puisqu'il propose une fiche technique hardware avec des composants de premier choix. Le modèle qui nous a été fourni pour test était équipé du tout dernier AMD Ryzen 7 6800U, un processeur à 8 cœurs/16threads conçu pour la mobilité, capable d'atteindre des fréquences de 4,7 GHz en boost et affichant un TDP MAX à 28W.

Notez au passage que le site d'Asus propose également un autre modèle, équipé quant à lui d'un Ryzen 5 6600U (6 cœurs/ 12 threads) pour une fréquence max en boost à 4,5 GHz. La configuration est épaulée de 8 Go ou 16 Go de mémoire vive en LPDDR5. Sur notre modèle c'est la configuration la plus performante qui a été sélectionnée.

Pour finir, la partie graphique est assurée par une puce AMD Radeon Graphics 680M. Loin d'être suffisante pour faire tourner de gros jeux vidéo, elle est néanmoins tout à fait honorable pour de la bureautique ou du divertissement via des plateformes de VOD. Elle fera également l'affaire pour les petits jeux peu gourmands visuellement. Encore une fois, la solution du cloud gaming (ou « jeu depuis le nuage » si on souhaite éviter les anglicismes) permet tout de même de lancer bon nombre de titres, tout en profitant d'une meilleure qualité d'affichage qu'en se limitant au iGPU intégré. Le Xcloud de Microsoft, disponible au sein de l'offre Xbox Game Pass, en est un parfait exemple, même s'il existe d'autres solutions comme Stadia.

Dans l'absolu les performances offertes par ce Zenbook S13 sont excellentes au regard de son gabarit et de son prix. Force est de constater qu'Asus offre ici une grande latitude d’exécution, sans pour autant offrir bien évidemment toute la puissance qu'on peut retrouver dans des modèles plus onéreux. Quant à la chauffe, elle est aussi est bien gérée. Après nos différentes sessions de benchmarks, le châssis ne laissait pas ressentir de hausse de température gênante.

Pour ce qui est du stockage, plusieurs options s'offrent à vous au moment de l'achat. Vous pourrez choisir entre 512 Go (identique à la version que nous avons testée) ou 1 To. Afin d'assurer votre tranquillité sur le long terme, la version 1 To est à privilégier. En effet, plus le temps passe et plus les fichiers et applications que nous stockons sont lourds. Pensez-y avant d'acheter, même si la facture s'alourdira en conséquence.

Côté connectique, vous retrouverez également une compatibilité WIFI 6E (802.11ax) et du Bluetooth 5.2, qui vous assurera une connectivité à faible latence et une consommation énergétique maîtrisée.

Autonomie

La consommation énergétique, parlons-en justement. Le S13 OLED est équipé d'une batterie Li-ion de 67 Wh, et l'autonomie résultante est plus que convaincante. Une bonne journée de travail, incluant de la navigation web, de logiciels de bureau (traitement de texte, tableur..) ou encore un peu de visionnage de contenu ne représentera aucune difficulté pour cet appareil, qui sera capable de tenir de 10h à 12h sans sourciller.

Le chargeur fourni est capable de délivrer une recharge de 65W. Celui-ci permet à l'appareil de se recharger en une heure et demie, ce qui colle aux standards habituels de ce type de produit. L'adaptateur secteur est compact et relativement léger, permettant un transport facile.

Ces résultats positionnent le S13 Oled dans le haut du panier en termes d'autonomie sur un ultrabook. Assurez-vous d'avoir rechargé votre ordinateur avant de partir et vous ne devriez pas avoir à vous en soucier de toute la journée.

L'ordinateur offre par ailleurs 3 modes d'alimentation. Le premier, le mode “économiseur d'énergie”, est celui qui vous offrira la plus grande autonomie, avec une luminosité de l'écran réduite et un bridage des performances. On retrouve ensuite le mode “normal”, qui permet de tirer pleinement parti des composants internes. Et pour finir, on dispose d'un mode “performances élevées”, qui débloque le processeur pour que ce dernier puisse monter en fréquences boostées. C'est ce dernier que nous avons utilisé pour les benchmarks graphiques, mais il faut savoir que cette option est disponible uniquement lorsque l'ordinateur est branché sur secteur. Cela permet de réduire le stress provoqué sur la batterie et d'augmenter sa longévité.

Environnement

Le Zenbook S13 Oled que nous avons eu en test est livré avec un Windows 11 Home installé. Cependant, vous avez aussi la possibilité de choisir une version Pro ou une version sans aucun OS d'installé.

Le petit plus offert par Asus est l'application MyAsus préinstallée, qui vous permettra de gérer facilement quelques paramètres bien utiles comme les modes d'alimentation, la calibration de l'écran ou encore la réduction de bruit par IA. Vous trouverez également dans l'application un store proposant des réductions et essais gratuits sur plusieurs produits de marques tierces : la suite Adobe Creative Cloud, l'antivirus McAfee… ainsi qu'un onglet permettant de contacter facilement l'assistance clientèle. Cette application se révèle utile et efficace pour atteindre facilement ce dont on a besoin, et sait se rendre discrète.