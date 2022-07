Apple Plans va devancer Google Maps sur une fonctionnalité, une première

Apple Plans pourrait bien se doter d'une fonctionnalité absente de Google Maps. Il s'agirait d'une première, le service d'Apple puisant principalement son inspiration chez son principalement concurrent. Le journaliste Steve Moser a trouvé dans le code d'Apple Plans plusieurs références aux vélos électriques. De quoi suggérer le lancement de trajets optimisés pour les e-bikes.

Depuis des années, Apple Plans souffre de la comparaison avec Google Maps, la référence absolue des services de cartographie. Malgré tout, la marque à la pomme intègre régulièrement de nouvelles fonctionnalités (souvent inspirées de celles de Google Maps d'ailleurs) pour espérer rattraper son retard face à son principal concurrent.

Ainsi, en 2021, Apple Plans s'est dotée d'une fonction pour afficher les commerces surchargés, pratique en cette période de pandémie. L'appli prévient également les utilisateurs des dangers éventuels liés à la météo. Parmi les dernières nouveautés en date, Apple compte modifier en profondeur l'aspect graphique d'Apple Plans avec des villes tout en 3D.

Les itinéraires pour vélos électriques vont arriver sur Apple Plans

Or, le développeur d'applications et journaliste Steve Moser nous dévoile ce lundi 4 juillet sa dernière découverte au sujet d'Apple Plans. En fouillant dans le code de la dernière version de l'application, il a trouvé de nouvelles lignes faisant référence à l'expression “E-Bike”, ainsi qu'à une fonctionnalité d'optimisation des itinéraires pour les utilisateurs de vélos électriques.

Malheureusement et pour l'instant, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible dans Apple Maps, ce qui suggère qu'elle doit être toujours en phase de test chez Apple. Difficile de savoir quelles seront les différences entre les itinéraires pour vélos classiques et vélos à assistance électrique. On se doute néanmoins que l'appli prendra l'initiative de proposer des tracés plus raides (en tout cas avec plus de relief) afin d'exploiter au maximum la motorisation électrique de ces vélos.

Ces itinéraires pourraient également afficher les stations de recharge présentes sur le chemin, afin de pouvoir faire le plein d'énergie en cours de route. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une excellente initiative d'Apple, à l'heure où la mobilité urbaine est un marché en pleine expansion. En Angleterre par exemple, les premières bornes de recharge gratuites pour vélos électriques ont commencé à voir le jour, tandis qu'une marque suédois vient de lancer un kit permettant de transformer son vélo en vélo électrique à moindre coût.

Source : Tom's Guide