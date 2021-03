Apple Plans pourra bientôt vous signaler les commerces surchargés de monde

Apple Plans va améliorer sa formule avec l'arrivée d'iOS 14.5. Enfin, l'application de cartographie pourra afficher la fréquentation des lieux et des différents points d'intérêt sur la carte. Une fonctionnalité que l'on retrouve notamment chez Google Maps.

Alors qu'il sera possible grâce à iOS 14.5 de signaler les radars et les accidents sur Apple Plans, l'application de cartographie va se doter d'une autre fonctionnalité inédite avec la prochaine version de l'OS d'Apple. En effet, Apple Plans pourra afficher la fréquentation des différents points d'intérêts (commerces, administrations, monuments, etc.) présents sur la carte.

Cette nouveauté a été repérée par un internaute qui s'est amusé à fouiller dans le code de la bêta d'iOS 14.5. En effet, Apple a mis à jour l'onglet Service de localisation, disponible dans les Réglages < Analyse et améliorations < Analyse et confidentialité < En savoir plus < Service de localisation. Cet utilisateur de Reddit a déniché deux lignes de nouvelles informations absentes d'iOS 14.4, que vous pourrez retrouver ci-dessous :

“En outre, lorsque vous ouvrez une app à proximité d'un point d'intérêt, votre iPad enverra certaines données liées à votre position sous forme chiffrée et anonyme à Apple. Par la suite, Apple pourra agréger et utiliser ces données afin d'informer les utilisateurs des horaires d'ouverture et de la fréquentation de ce même lieu”, est-il écrit.

Apple Plans rattrape le retard face à Google Maps

Comme vous pouvez le lire, Apple va donc utiliser des données de localisation anonymes pour afficher la fréquentation des lieux en temps réel. Comme le suggère la formulation d'Apple, lorsqu'un utilisateur ouvrira Apple Plans ou une autre application à proximité d'un point d'intérêt disponible sur la carte, Apple sera en mesure d'agréger les données pour informer les autres utilisateurs de l'affluence en temps réel à cet endroit.

D'après les dires d'Apple, ces données seront collectées et chiffrées, à condition que le paramètre Itinéraires et circulation soit activé depuis l'onglet Service de localisation. Pour rappel, on retrouve une fonctionnalité similaire sur Google Maps depuis le mois de novembre 2020. L'application de cartographie avait rajouté un calque Covid-19 depuis lequel il est possible d'accéder à la fréquentation des lieux et dans les transports en commun, mais aussi de repérer les zones à risque sanitaire.

