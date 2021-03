L’Apple Watch Series 6 a sauvé la vie d’un homme piégé dans une rivière gelée

Une Apple Watch a une nouvelle fois sauvé la vie de son porteur. Alors qu'il patinait sur une rivière gelée du New Hampshire (Etats-Unis), un homme est brusquement passé au travers de la glace. Craignant de mourrir d'hypothermie au beau milieu de l'eau glacée, il a contacté les services de secours avec son Apple Watch Series 6. Grâce à sa montre connectée, l'américain a rapidement pu être localisé.

William Rogers, enseignant du New Hampshire, a profité de l'hiver pour patiner sur la surface glacée de la rivière Salmon Falls, rapportent nos confrères d'ABC7, un média local. Malheureusement, l'homme ne s'est pas rendu compte que l'épaisseur de la glace s'amenuisait.

La couche glacée recouvrant la rivière a soudainement cédé sous son poids. William Rogers s'est retrouvé précipité dans l'eau glacée. Après une dizaine de minutes d'inertie, l'enseignant a commencé à ressentir les effets de l'hypothermie, une réaction caractérisée par une baisse anormale de la température du corps. In fine, les organes du corps, devenus trop froids, cessent de fonctionner.

Il contacte les services de secours grâce à Siri sur Apple Watch

“Je me souviens m'être dit : ‘OK, ne panique pas. Ne panique pas'. Détermine quelles sont tes options ici” témoigne William Rogers. Il s'est alors souvenu qu'il portait son Apple Watch Series 6 au poignet. Grâce à la montre connectée équipée d'une connexion cellulaire, l'américain a demandé à Siri d'appeler le 911. En contact avec les urgences les plus proches, William a prévenu les sauveteurs : “je leur ai dit que j'avais probablement moins de 10 minutes avant de ne plus pouvoir répondre”. Rassemblant ses dernières forces, l'enseignant s'est efforcé d'indiquer aux services de secours l'endroit où il est tombé dans l'eau. Heureusement, les secours sont arrivés sur place dans les 5 minutes après son appel.

Ce n'est pas la première fois que l'Apple Watch sauve la vie de son propriétaire. Si de nombreux témoignages concernant le moniteur cardiaque de la montre connectée, plusieurs utilisateurs affirment avoir été sauvé par la connexion cellulaire. Grâce à cette connexion cellulaire, qui permet de passer des appels sans iPhone à proximité, une femme a notamment échappé à un enlèvement.

