Apple Pay Later : le paiement en 4x sans frais reporté en 2023 avec la mise à jour iOS 16.4

Apple Pay Later, le paiement en 4x sans frais d’Apple, pourrait finalement ne pas arriver avant la fin de l’année 2022. Des problèmes au niveau du développement du service auraient contraint Apple à retarder le lancement à 2023.

Annoncé en même temps qu'iOS 16 lors de la WWDC, Apple Pay Later permettra aux clients d’Apple de diviser le coût d'un achat par Apple Pay en quatre versements qu'ils pourront payer sur une période de six semaines. Lors de l'annonce d'Apple Pay Later, Apple a déclaré que son service “arrivera dans une future mise à jour” d'iOS 16, mais aucune date précise n'avait été révélée.

On s’attendait à ce que le service arrive rapidement après la sortie de la mise à jour stable iOS 16, mais il semblerait finalement qu’Apple Pay Later ne sera pas lancé avant l’année prochaine. En effet, selon un nouveau rapport du journaliste de Bloomberg Mark Gurman, le lancement du service d'Apple a été reporté à 2023 en raison de problèmes de développement.

Apple Pay Later sera lancé l’année prochaine

Dans la dernière édition de sa lettre d'information “Power On”, Mark Gurman, de Bloomberg, indique que le service sera lancé l'année prochaine au printemps, parallèlement à iOS 16.4. « J'ai entendu dire qu'il y a eu des défis techniques et d'ingénierie assez importants dans le déploiement du service, ce qui a entraîné des retards », note-t-il.

D'après les précédents rapports de Gurman, la société travaille sur une telle fonctionnalité depuis plus d'un an. Elle a même fait des efforts considérables pour créer une filiale appelée Apple Financing LLC afin de procéder aux vérifications de crédit et aux approbations des clients. De plus, on sait déjà qu’Apple devrait fixer une limite maximale de prêt par transaction : 1 000 dollars.

Il semblerait donc que ce service permettra aux fans d’Apple de s’offrir le nouvel iPhone 14 à 799 dollars, l’iPhone 14 Plus à 899 dollars, l’iPhone 14 Pro à 999 dollars, mais pas le modèle le plus cher de la série, l’iPhone 14 Pro Max, qui est disponible à partir 1099 dollars. En attendant, en plus d’annoncer le report d’Apple Pay Later, Mark Gurman a également révélé qu’un nouvel iPhone 15 Ultra remplacera l’iPhone 15 Pro Max l’année prochaine.