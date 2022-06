Apple Pay Later : le paiement en 4x sans frais sera limité à seulement 1000 dollars

Apple a récemment levé le voile sur un nouveau système de paiement qui permettra aux consommateurs de régler leurs articles en 4x sans frais, mais celui-ci devrait être assez limité, dont notamment au niveau du montant maximal.

La semaine dernière, Apple avait introduit Apple Pay Later, une mise à jour majeure d’Apple Pay qui permettra aux utilisateurs de répartir le coût d’un achat en quatre paiements égaux sur six semaines, sans intérêts ni frais. Apple Pay Later sera disponible partout où Apple Pay est accepté, c’est-à-dire dans des magasins, mais également sur des applications ou sur des sites internet.

Derrière les crédits accordés, on ne retrouvera pas une banque comme c’est habituellement le cas, mais bien Apple lui-même. En effet, c’est la filiale Apple Financing LLC qui s’occupera de fournir des services de prêts aux consommateurs, mais il semblerait que le géant américain ne soit pas prêt à accorder des crédits aux montants trop élevés.

Vous ne pourrez pas acheter d’iPhone 13 Pro Max avec Apple Pay Later

Le Wall Street Journal rapporte qu'Apple fixera une limite maximale de prêt par transaction : 1 000 dollars. Pour prévenir les fraudes, Apple utiliserait les informations de votre Apple ID. Cette limite devrait donc être fixe, et ne sera pas augmentée même si votre cote de crédit est bonne ou que votre identifiant Apple ne présente aucun antécédent ou problème de paiement.

« Les plans de paiement par transaction seront plafonnés à 1 000 dollars, et le montant pour lequel les consommateurs seront approuvés dépendra de leurs rapports et scores de crédit. Apple tiendra également compte de ses propres informations sur des millions de clients pour la vérification d'identité et la prévention des fraudes, ont indiqué les personnes concernées. Les demandeurs dont l'identifiant Apple est en règle depuis longtemps et qui n'ont aucune indication de fraude ont plus de chances d'être approuvés ».

Il faut noter qu’Apple ne permettra donc pas aux consommateurs de s’offrir l’iPhone 13 Pro Max, le modèle le plus haut de gamme de la série. En effet, le smartphone a été commercialisé à 1099 dollars en Amérique. Les consommateurs qui souhaitent payer leur téléphone en plusieurs fois devront donc se contenter du modèle 13 Pro, à 999 dollars. On sait d’ailleurs que les prix des prochains modèles iPhone 14 pourraient augmenter, ce qui exclura donc d’office tous les modèles Pro.

