AirPods Pro 2 : les nouveaux écouteurs d’Apple ont des problèmes de connexion

Les AirPods Pro 2 ont été lancés peu ou prou en même temps que les iPhone 14. Les deux gammes de produits rencontrent actuellement des problèmes. Toujours plus de membres du forum MacRumors font état d’un problème affectant certains AirPods Pro de deuxième génération.

Les AirPods Pro 2 sont arrivés en même temps que les iPhone 14 Pro, et forcément leur commercialisation a fait moins de bruit. Si la deuxième génération d’écouteurs intra-auriculaires avec réduction de bruit active fait le bonheur de la plupart des ses nouveaux acquéreurs, les réseaux sociaux commencent à se faire l’écho d’un problème bien gênant. Les écouteurs d’Apple seraient victimes de coupures sporadiques et aléatoires.

Bien que les appareils avec lesquels ils sont synchronisés, qu’il s’agisse d’un iPhone ou d'iPad, confirment que la connexion est bien activée, aucun son n’est diffusé à travers les AirPods Pro. Les AirProds Pro 1 sortis en 2019 avaient connu les mêmes désagréments, et malgré quelques critiques concernant leur autonomie passable, ou encore leur son jugé par trop conventionnel, les premiers écouteurs en intra de la marque à la pomme avaient majoritairement été salués pour leur qualité.

Les AirPods Pro 2 coupent sans prévenir, on ne sait si le problème est d'origine matérielle ou logicielle

Ce bug est-il commun ou touche-t-il une minorité de clients malchanceux ? La source du problème est-elle logicielle, auquel cas il devrait être facile pour les ingénieurs de Cupertino de proposer une mise à jour, ou matérielle ? Difficile à l’heure actuelle d’être affirmatif. En effet, bien qu’ayant une apparence identique, les nouveaux écouteurs abritent un nouveau processeur, la toute nouvelle puce H2, qui promet non seulement une réduction de bruit plus efficace et une meilleure qualité sonore, mais également un son spatial personnalisé grâce à la caméra True Depth.

Les AirPods Pro 2 ne sont disponibles que depuis vendredi dernier, il est donc encore un peu tôt pour parler de phénomène concernant leur connectivité. Il est de plus en plus courant que les fans d’Apple possèdent des AirPods, un HomePod, une Apple Watch et un iPhone 14, par exemple. L’interconnexion toujours croissante entre nos appareils domestiques est amenée à créer des interférences ou des conflits de connexion. En attendant, Apple conseille toujours à ses clients de mettre leurs appareils à jour avec le dernier firmware, le 5A377 pour les AirPods Pro, et iOS 16.0.2 pour les iPhones.

