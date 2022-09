App Store : les prix vont de nouveau augmenter dès le 5 octobre 2022

Les prix augmentent de tous les côtés, et Apple ne manque pas à la règle. Dans un message envoyé récemment aux développeurs, la firme de Cupertino annonce une nouvelle hausse de ses tarifs sur l’App Store, ce qui devrait bien sûr entraîner à son tour une augmentation des prix des applications. La montée en puissance du dollar, couplée à une baisse d’activité chez Apple, en seraient la cause.

L’inflation touche décidément tous les secteurs d’activité et le moindre petit achat est désormais plus onéreux qu’hier. Malheureusement, les applications ne seront pas l’exception, à en croire un récent message de la part d’Apple aux développeurs. Ce dernier annonce en effet une hausse des prix de l’App Store dans de nombreux pays à travers le monde, dont fait partie la France.

En réalité, c’est toute la zone euro qui est concernée, à laquelle s’ajoute la Suède, la Pologne, le Japon, la Corée du Sud, le Chili, l’Égypte, la Malaisie, le Pakistan et le Vietnam — qui, à l’exception de ses homologues, subit quant à lui les retombées d’une nouvelle politique de taxes. L’augmentation des prix aura lieu le 5 octobre prochain, et sera variable en fonction de la zone géographique.

Préparez votre portefeuille, Apple gonfle les prix de l’App Store

Ainsi, à titre d’exemple, les développeurs japonais verront les prix de la plateforme augmenter de 30 %. Cet écart peut laisser penser à un rôle prépondérant du dollar dans cette décision. En effet, le yen a connu une forte chute dernièrement face à la monnaie américaine. Parallèlement, l’euro équivaut désormais quasiment au dollar, ce dernier étant en passe de prendre le dessus.

Mais ce n’est pas la seule raison qui pourrait expliquer cette stratégie d’Apple. Il est bon de rappeler que l’App Store est l’une des principales sources de revenus de la firme — 75 milliards d’euros en 2021. Alors que Tim Cook a évoqué une « certaine mollesse » de l’activité ces derniers mois, l’entreprise pourrait chercher à faire remonter ses profits pour contrecarrer la tendance.

Quoiqu’il en soit, une augmentation des prix des applications est nécessairement à attendre. Ce ne sera pas la première fois que ce phénomène arrive. Selon une étude d’Apptopia, les prix ont déjà augmenté de 40 % en moyenne par rapport à l’année dernière. « Les gens pourraient être plus hésitants que jamais à faire des achats in-app (des achats au sein d’applications, NDLR), et les développeurs pourraient être obligés d’être plus créatifs en termes de prix à l’avenir », prévient Serkan Toto, analyste de Kantan Games.