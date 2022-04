Apple affirme que les iPhone sont fabriqués avec 20% de matériaux recyclés

Apple continue de privilégier l'utilisation de matériaux recyclés dans ses produits, puisqu'ils représentaient près de 20 % de l'ensemble des matériaux utilisés dans ses produits en 2021.

Selon le rapport 2022 sur les progrès environnementaux d'Apple, publié quelques jours avant la Journée de la Terre le 22 avril, près de 20 % de tous les matériaux utilisés dans ses produits en 2021 étaient recyclés, ce qui représente le plus haut pourcentage de contenu recyclé jamais atteint. Il s'agit notamment de 59 % de l’ensemble de l'aluminium utilisé, bien que certains produits soient dotés d'un boîtier en aluminium recyclé à 100 %.

Apple annonce également que 45 % des éléments de terres rares et 30 % de l'étain sont recyclés. Enfin, environ 13 % de cobalt recyclé certifié est utilisé dans les batteries des iPhone, qui peuvent être démontées par Daisy, le robot de recyclage d'Apple, puis remises sur le marché.

Apple a considérablement réduit l’utilisation de plastique pour ses iPhone

La société technologique annonce aussi avoir supprimé la quasi-totalité du plastique dans ses emballages. Ce matériau ne représentait que 4 % des emballages en 2021, et les nouveaux iPhone 13 de 2021 étaient les premiers appareils de la société à ne contenir aucun matériau d'emballage en plastique. Apple espère éliminer toute utilisation de plastique dans ses emballages d'ici 2025.

Les iPhone 13 sont donc un des produits les plus écologiques du fabricant à l’heure actuelle. Pour la première fois pour un appareil Apple, de l'or recyclé a par exemple été utilisé pour le placage de la carte mère de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro, ainsi que pour un câble de la caméra avant et des caméras arrière de l'appareil. Selon Apple, cette « étape importante » est le résultat d'un travail de pionnier en matière de traçabilité afin de mettre en place une chaîne d'approvisionnement en or composée exclusivement de matières recyclées.

Apple note que ses émissions nettes sont restées stables en 2021, une année où son chiffre d'affaires a augmenté de 33 %. Ses opérations mondiales sont neutres en carbone depuis 2020, et elle utilise 100 % d'énergie renouvelable pour alimenter ses bureaux, ses magasins et ses centres de données depuis 2018. Il faut également rappeler qu’Apple avait fait un grand pas en avant en matière d’écologie en retirant le chargeur et les écouteurs de ses iPhone en 2020. En plus de mieux protéger l’environnement contre les déchets électroniques, cette stratégie a surtout fait économiser à l’entreprise près de 6 milliards d’euros.

Source : Apple