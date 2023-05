Bouygues Telecom augmente de 3€ le prix de ses forfaits mobiles, mais il est possible de refuser

Bouygues Telecom n’en finit plus de revoir à la hausse le tarif de ses forfaits mobiles. La nouvelle augmentation est plus conséquente : il faut compter 3 € de plus par mois pour se l’offrir. Fort heureusement, il est possible d’éviter cette sentence, en indiquant simplement à l’opérateur que l’on ne souhaite pas bénéficier de la nouvelle enveloppe de données mobiles offertes.

Si votre forfait mobile se trouve chez Bouygues Telecom, vous avez peut-être reçu une mauvaise nouvelle dans votre boîte mail ce matin. En effet, l’opérateur vient d’annoncer une nouvelle hausse de prix sur ses offres mobiles. Pire encore, celle-ci va peser lourdement sur le portefeuille, puisqu’elle fait grimper la facture de 3 €/mois. Autant dire que la nouvelle risque de ne pas être bien accueillie par les utilisateurs, désormais habitués aux hausses de prix chez l’opérateur.

Ces dernières années, Bouygues Telecom a en effet augmenté à plusieurs reprises ses tarifs, parfois même sans laisser le choix aux concernés. Souvent, ce dernier évoque l’augmentation de l’enveloppe de données mobiles pour justifier ces nouveaux prix. C’est précisément le cas ici : l’utilisateur pourra bénéficier de 30 Go de data supplémentaires en acceptant de payer ces 3 € supplémentaires. Car d’autres fois, fort heureusement, il est tout à fait possible de s’opposer à cette mesure.

Comment refuser la nouvelle augmentation du prix des forfaits mobiles Bouygues Telecom

Cela pourrait presque passer inaperçu : un peu plus loin dans le mail, Bouygues Telecom indique que c’est « à vous de décider ». Le message intègre ensuite un lien vers la page qui vous permettra de refuser cette augmentation. De fait, vous ne profiterez pas non plus des 30 Go de données mobiles en plus. Toutefois, à ce prix, gageons que ce ne sera pas très important.

Attention néanmoins : si vous ne faites rien, l’augmentation prendra effet automatiquement à partir du 16 juin 2023. C’est désormais une méthode bien connue des utilisateurs. La plupart du temps, il est bel et bien possible d’éviter ces hausses de tarif… à condition de bien lire entièrement les courriers que l’on vous envoie.