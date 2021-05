Apple Music : les HomePod sont finalement compatibles avec la Hi-Fi, mais il faudra attendre

Après un temps d’hésitation, Apple a finalement confirmé que ses HomePod et HomePod Mini seront compatibles avec la qualité lossless de son service de streaming musical. Une très bonne nouvelle pour les utilisateurs des enceintes connectées déjà très performantes dans ce domaine.

Il y a quelques jours, la firme de Cupertino a annoncé une mise à jour de taille pour Apple Music. Outre l’audio spatial et Dolby Altmos, c’est surtout l’arrivée de la qualité Hi-Fi sur la plateforme qui a attiré l’attention des utilisateurs. Dès le mois prochain, ces derniers pourront profiter d’une qualité audio optimale, à condition qu’ils n’écoutent pas leurs morceaux préférés en Bluetooth. Bien que les HomePod lisent la musique via Wi-Fi, certains ont été très déçus d’apprendre qu’ils ne seraient pas compatibles avec le lossless.

Mais ça, c’était avant que le constructeur fasse machine arrière. Sur la page de support d’Apple dédiée à la fonctionnalité, on peut lire que « Le HomePod et le HomePod mini utilisent actuellement le format AAC pour la qualité audio. La compatibilité avec le Lossless arrivera dans une future mise à jour ». Seul hic : nous n’avons à l’heure actuelle aucune information concernant la date de déploiement cette prochaine mise à jour. Si les utilisateurs des enceintes peuvent se réjouir de bientôt profiter de la qualité Hi-Fi, il faudra donc se montrer patient.

La qualité Hi-Fi sera finalement disponible sur les HomePod et Homepod Mini

On ne sait pas ce qui a fait changer d’avis Apple, mais qu’importe : il sera désormais relativement simple d’écouter sa musique sans perte audio dans son salon. Jusqu’à maintenant, il fallait le plus souvent dépenser des fortunes pour s’équiper en enceintes de bonne qualité. Or, les modèles d’Apple n’ont pas à rougir de leurs performances dans le domaine, et l’arrivée du lossless dans le catalogue Apple Music ne va faire que booster ces dernières.

Notons par ailleurs qu’Apple inclut le HomePod premier du nom dans la liste des appareils compatibles avec la mise à jour, alors même que la firme a abandonné sa production un peu plus tôt dans l’année. Cette dernière préfère en effet tout miser sur le HomePod Mini, moins cher et pourtant tout aussi qualitatif. Reste à voir si Apple relaissera sa chance à la version originelle, ou si au contraire la qualité Hi-Fi va définitivement imposer la version Mini comme une référence dans le secteur.

