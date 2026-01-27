Apple Music dévoile une offre canon pour le Super Bowl : profitez de 3 mois d’essai gratuit !

À l’occasion du show de Bad Bunny au Super Bowl qui se déroulera le 9 février prochain, Apple Music propose une offre exceptionnelle. Les nouveaux abonnés éligibles peuvent bénéficier de 3 mois d’essai gratuits* sur leur abonnement individuel ou familial. C’est l’occasion parfaite pour découvrir la richesse du catalogue d’Apple Music.

Cliquez ici pour profiter de cette offre

Vous cherchez à vous abonner à une plateforme de streaming musicale mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Nous avons une excellente nouvelle pour vous. En effet, en ce moment, vous pouvez tester Apple Music gratuitement pendant 3 mois. Le géant américain profite du show de Bad Bunny au Super Bowl pour célébrer la musique et permettre au plus grand nombre de pouvoir écouter leurs morceaux préférés dans les meilleures conditions possibles.

Apple Music dispose d’un catalogue très large avec plus de 100 millions de titres disponibles. Vous pourrez ainsi écouter votre musique préférée sans publicité et avec une qualité audio irréprochable et immersive grâce à la compatibilité Dolby Atmos.

Chaque titre s'enchaîne à la perfection grâce aux transitions générées automatiquement par la technologie AutoMix. Pour comprendre le sens de vos morceaux fétiches en langues étrangères, vous pourrez aussi profiter de la traduction des paroles. Enfin, les amateurs de musique classique apprécieront l’accès à la plateforme dédiée : Apple Music Classical.

Vous avez jusqu’au 24 février 2026 pour profiter des 3 mois d’essai offerts*. C’est une offre exceptionnelle car habituellement vous ne disposez que d’un mois gratuit pour tous les nouveaux utilisateurs. En plus, cette promotion est valable aussi bien pour les abonnements individuels que familiaux.

Comment profiter de cette offre d’essai Apple Music ?

Cette offre s’adresse exclusivement aux nouveaux utilisateurs éligibles et doit être activée depuis un appareil compatible Apple : iPhone, iPad ou Mac. Vous devez également vous assurer d’avoir un appareil avec la dernière mise à jour.

Si c’est le cas, connectez-vous à votre compte Apple et l’offre devrait apparaître. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur l’onglet « Accueil » pour voir toutes les promotions en cours.

Cette offre, valable du 26 janvier au 24 février 2026 sur l’abonnement individuel ou familial. Après les 3 mois d’essai, vous pourrez choisir de résilier votre abonnement ou le poursuivre. Le prix de l’abonnement est de 10,99 euros par mois pour le tarif individuel et 16,99 euros par mois pour le familial.

Cliquez ici pour profiter de cette offre

*Offre réservée aux nouveaux abonnements sur appareils éligibles. Valable du 26 janvier au 24 février 2026. L’abonnement se renouvelle automatiquement au tarif de 10,99 €/mois (abonnement individuel) ou de 16,99 €/mois (abonnement familial) jusqu’à résiliation. Offre soumise à conditions.