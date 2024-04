Apple M4 : des Mac encore plus puissants arrivent cette année, ce que l’on sait déjà

La gamme de Mac d'Apple est sur le point d'être bouleversée, le géant de la technologie préparant de nouveaux processeurs M4 qui doublent les capacités d'intelligence artificielle, selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg.

D’après Mark Gurman, les puces M4 commenceront à être déployées sur les Mac mis à jour dans le courant de l'année, et la transition de la gamme complète s'étendra jusqu'au début de l'année 2025. Alors qu'Apple vient de sortir ses premières machines sous M3 fin 2023, la société est déjà “proche de la production” de ces puces M4 de nouvelle génération visant à augmenter le traitement de l'IA sur les Mac.

Les motivations semblent claires : tirer parti de l'engouement actuel pour l'IA en améliorant les performances de l'IA sur les appareils, tout en essayant de redynamiser les ventes de Mac en perte de vitesse. Apple devra faire face à la concurrence croissante des PC Windows optimisés pour les tâches d'IA. On pense notamment aux derniers Core Ultra d’Intel, ou encore à l’impressionnante puce Snapdragon X Elite de Qualcomm, qui met déjà à mal les processeurs M3 dans les premiers benchmarks.

Les puces M4 d’Apple seront axées sur l’IA

Bloomberg révèle qu'Apple a au moins trois niveaux de puces M4 en préparation, sous les noms de code Donan, Brava et Hidra. La puce d'entrée de gamme Donan devrait équiper les MacBook Airs, les MacBook Pros d'entrée de gamme et le Mac mini. La Brava, de milieu de gamme, est destiné aux modèles d'ordinateurs portables et de bureau plus haut de gamme, tels que les MacBook Pros haut de gamme, les Mac Studio et les configurations supérieures du Mac mini. Enfin, l'énorme puce Hidra est réservée au puissant Mac Pro destiné aux professionnels.

Apple devrait présenter l'intelligence artificielle et l'intégration matérielle/logicielle étroite permises par ces puces M4 lors de sa Worldwide Developers Conference annuelle, le 10 juin. La société détaillera probablement la manière dont les nouveaux processeurs fonctionnent de concert avec la prochaine version de macOS pour permettre un meilleur traitement de l'IA sans dépendre des serveurs dans le cloud. Pour rappel, on sait qu’Apple ne devrait pas exactement dévoiler sa propre IA, mais le géant américain pourrait plutôt s’allier avec un autre colosse de l’industrie pour proposer une autre intelligence artificielle sur ses machines.

L'IA semble être l'élément clé et l'argument de vente de cette génération de M4. Mais les puces repousseront également les limites de performances des puces actuelles. Bloomberg indique que les ordinateurs de bureau M4 haut de gamme pourraient prendre en charge jusqu'à 512 Go de mémoire vive, dépassant ainsi les Mac Pro et Studio actuels, qui ne disposent que de 192 Go de mémoire unifiée.

Quand arriveront les premiers PC utilisant les puces M4 ?

Bien que le déploiement complet des M4 semble devoir prendre plus d'un an pour l'ensemble de la gamme Mac, la première vague pourrait arriver avant la fin de l'année 2024. Bloomberg indique qu'un nouvel iMac, un MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme, des MacBook Pros 14/16 pouces plus haut de gamme et des Mac mini M4 sont sur la bonne voie pour faire leur apparition dans les 6 à 8 prochains mois.

Les nouvelles versions M4 du MacBook Air (13/15 pouces) et du Mac Studio suivraient au cours du premier semestre 2025, le Mac Pro haut de gamme avec puce Hidra n'arrivant potentiellement pas avant la fin de l'année 2025, selon les sources du rapport.

Le rapport précise toutefois que les feuilles de route internes peuvent toujours changer. Ce qui est sûr, c’est que l'échelonnement des sorties semble découler du nombre considérable de configurations M4 qu'Apple est en train de développer pour couvrir l'ensemble de sa gamme Mac, des ordinateurs portables ultra-portables aux stations de travail qui vont s’avérer être de véritables monstres de puissance.