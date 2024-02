L’application Apple Diagnostics va bientôt vous permettre d’évaluer les performances de votre ordinateur

Dans une démarche visant à démocratiser l'accès aux réparations, Apple étend son programme de réparation en libre-service aux récents modèles MacBook Pro et iMac M3. Cette initiative permet aux utilisateurs d'effectuer eux-mêmes les réparations grâce aux pièces certifiées par le fabricant, renforçant ainsi l'autonomie des consommateurs et leur engagement envers le droit à la réparation.

Initié en avril 2022 aux États-Unis, le programme de réparation en libre-service – Self Service Repair – d'Apple a marqué une évolution notable dans la stratégie de service après-vente de l'entreprise, permettant aux utilisateurs d'acquérir des pièces détachées officielles pour certains modèles d'iPhone. Cette initiative, révolutionnaire pour une marque historiquement réticente à l'idée de réparations hors de ses circuits agréés, s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie visant à accorder plus de contrôle et de flexibilité aux utilisateurs dans l'entretien de leurs appareils.

Quelques mois plus tard, ce service s'est étendu au-delà des frontières américaines pour embrasser l'Europe, offrant aux utilisateurs en France et dans d'autres pays clés, la possibilité de réparer eux-mêmes leurs appareils avec des composants officiels. L'an dernier, Apple a franchi une nouvelle étape en ajoutant à son programme les derniers appareils de son catalogue, y compris tous les iPhone 15 et les Mac équipés de la puce M2.

Vous pourrez bientôt mesurer les performances de votre ordinateur avec l'application Apple Diagnostics

Apple élargit son initiative de réparation en libre-service en y intégrant ses derniers MacBook Pro et iMac M3. Cette nouveauté, pour l'instant disponible aux États-Unis, s'accompagne de l'introduction de l'application Apple Diagnostics et d'une mise à jour du système de configuration des appareils. Dès le mois prochain, ces outils permettront aux utilisateurs non seulement d'évaluer les performances de leurs machines, mais aussi de mener à bien les réparations sans l'intervention directe d'un support technique. Cette avancée, promettant une plus grande indépendance dans la gestion des appareils, devrait bien sûr être étendue à la France et à d'autres régions très prochainement, offrant ainsi un accès élargi aux ressources de réparation.

Bien que cette initiative marque un pas important vers le respect de la législation mondiale sur le droit à la réparation, elle n'est pas exempte de critiques. Les détracteurs pointent du doigt le contrôle qu'Apple continue d'exercer sur le processus de réparation, notamment en imposant l'utilisation de pièces commandées via son site dédié et au prix fixé par l'entreprise. Malgré ces contraintes, l'élargissement de l'accès aux réparations représente un avantage significatif pour la durabilité des produits et l'impact environnemental, alignant les intérêts des utilisateurs avec ceux de la planète.

Source : Apple