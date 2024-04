Improbable mais vrai, votre PC peut devenir complètement fou à cause… de votre smart TV

En cherchant à réparer son PC qui fonctionnait de moins en moins bien au fil des ans sans qu'elle sache pourquoi, cette femme n'imaginait pas que la coupable se trouvait dans le salon : sa Smart TV.



Priscilla Snow est designeur sonore et compositrice pour jeux vidéo. En toute logique, son ordinateur est son outil de travail principal. Il contient tous les logiciels dont elle a besoin et se connecte à divers périphériques spécialisés. À mesure que le temps passe, elle constate que la machine se comporte un peu bizarrement. Le premier symptôme est étrange : les paramètres d'affichage refusent de s'ouvrir, obligeant à passer par le panneau de contrôle Nvidia pour les modifier. Et c'est loin d'être terminé.

Deux ans plus tard, le clavier que Priscilla Snow branche au PC pour composer fait des siennes, certaines fonctions ne répondent plus. En parallèle, elle remarque que le gestionnaire de tâches ne se ferme plus “naturellement”, il faut le forcer. Puis la barre de tâches finit par disparaître sans raison. Mettre le curseur de la souris là où elle est censée se trouver affiche un cercle de chargement, mais rien d'autre. Les écrans se mettent à clignoter, Windows 11 ne veut plus ouvrir ses paramètres, bref : c'est de pire en pire et la professionnelle doit chercher ce qui cloche. Ce qu'elle découvre est stupéfiant.

En cherchant pourquoi son PC fonctionnait de plus en plus mal, elle découvre que sa Smart TV est la coupable

Après avoir tout essayé sans succès, dont une réinstallation complète de Windows, vient le temps de fouiller sur Internet. Et c'est sur le réseau social communautaire Reddit que Priscilla Snow trouve un lien vers un sujet des forums Microsoft. Il dévoile la responsable de toute cette affaire : la TV connectée Hisense qui trône dans le salon de la jeune femme, en l'occurrence le modèle 50Q8G. Mais comment est-ce possible ?

Le problème vient du Universal Plug and Play (UPnP), un système qui permet aux différents périphériques d'un même réseau de s'identifier et de se connecter entre eux. Il se trouve que depuis son achat en 2020, celui du téléviseur générait des nouvelles adresses en boucle, faisant “croire” au PC qu'il y avait des milliers d'appareils connectés au réseau. On comprend mieux pourquoi il avait de plus en plus de mal à gérer tout ça. La solution était donc d'effacer à la main toutes ces adresses en trop, ce qui a pris un certain temps. Depuis, le PC n'a plus de souci.

Source : Cohost