Intel Core Ultra : vous ne comprenez rien aux nouveaux noms des processeurs ? On vous explique

Les Intel Core Ultra marquent le début d’une toute nouvelle architecture pour Intel, et ont également été l’occasion pour l’entreprise de modifier complètement les noms de ses processeurs. On va donc vous expliquer comment vous y retrouver.

À la fin de l’année dernière, Intel a abandonné ses mythiques séries Core i3, i5 et i7 pour une toute nouvelle série de processeurs : les Core Ultra. Les puces sont déjà arrivées sur quelques ordinateurs en ce début d’année 2024, comme l’ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 que nous avons pu tester.

Cependant, ce changement de nomenclature pourrait bien être source de confusion pour les consommateurs, surtout qu’Intel n’est évidemment pas allé au plus simple sur les noms des nouvelles puces. C’est donc l’occasion pour nous de vous expliquer comment fonctionne ce nouveau charabia signé Intel.

Intel Core Ultra 5, 7 ou 9… comment s’y retrouver ?

Intel n’a pour l’instant levé le voile que sur de nouvelles puces destinées aux PC portables, mais elles nous donnent déjà l’occasion de détailler comment fonctionne la nouvelle nomenclature d’Intel grâce à l’image ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, « Intel Core Ultra » est le nouveau nom des processeurs. Cela peut déjà s’avérer assez déroutant, puisque « Ultra » fait généralement référence à des puces haut de gamme, alors que l’on retrouve ici toutes sortes de performances.

On retrouve ensuite la gamme des processeurs, 5, 7 ou 9. Il s’agit des successeurs directs aux Intel Core i5, i7 et i9 précédents. Concrètement, plus le chiffre est élevé, plus les processeurs sont puissants, car ceux-ci utilisent généralement davantage de cœurs.

Pour ce qui est de la dernière partie, le numéro du processeur, il est découpé en 3 éléments. Le premier chiffre désigne la série du processeur. Ici, les puces débutent avec le chiffre 1, puisqu’il s’agit de la première génération. On devrait donc logiquement retrouver les mêmes noms avec un “2” l'année prochaine. S’en suit le SKU, c’est-à-dire l’identifiant de la puce. Ce dernier est donné arbitrairement par Intel. Là aussi, plus le numéro est élevé, plus le processeur devrait s’avérer performant.

Par exemple, les Intel Core Ultra 5 125U et 135U peuvent sembler identiques au premier abord, mais ce dernier propose une fréquence un peu plus élevée sur le CPU et le GPU, ce qui offrira de meilleures performances.

La dernière lettre est l’un des éléments les plus importants à vérifier

Enfin, le numéro des processeurs est complété par le suffixe, une lettre qui a une signification très importante, puisqu’elle désigne ce qu’il faut attendre de la puissance du processeur. Les versions « U » sont par exemple les plus efficaces énergétiquement de cette série, et seront généralement équipées dans les ordinateurs ultraportables.

Le suffixe « H », lui, désigne des puces plus véloces, qui peuvent utiliser davantage d’énergie pour de meilleures performances. Elles montent jusqu’à 45W pour le Core 9, et feront donc fondre l’autonomie de votre ordinateur bien plus rapidement. C’est généralement elles que l’on retrouve dans les ordinateurs portables les plus performants, tels que les PC gaming, mais on pourrait bientôt voir arriver des versions overclockable « HX » encore plus puissantes.

Le problème, c’est qu’Intel a annoncé que ses SKU seraient amenés à être réutilisés entre les séries. On pourrait alors à terme retrouver un processeur Intel Core Ultra 9 185H, et un Core Ultra 9 185U. Ici, seule la dernière lettre vous permettrait alors de savoir à quel genre de puce vous avez affaire, vous obligeant à bien faire attention au nom complet des puces.

Les processeurs pour PC de bureau ne sont pas encore lancés, mais on sait déjà que ces puces devraient utiliser d’autres suffixes. Le géant américain pourrait notamment lancer une puce Intel Core Ultra 9 185K ou Intel Core Ultra 9 195K, où le K désigne que la puce est overclockable.