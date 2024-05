RTX 5000 : Nvidia ne présentera qu’une seule carte graphique en 2024, voici laquelle

Selon les dernières fuites, NVIDIA prévoit de limiter le lancement de sa nouvelle série GeForce RTX 50 à son modèle phare, le RTX 5090. L’entreprise repousserait donc la sortie des autres modèles à 2025.

NVIDIA se prépare à révolutionner encore une fois le marché des cartes graphiques avec le lancement imminent des RTX 5000. Après avoir introduit la série RTX 4000, tous les regards sont tournés vers la prochaine génération qui est connue sous le nom de code “Blackwell“.

Le modèle phare, la RTX 5090 sera surement équipée du GPU GB202, un processeur graphique avancé qui promet une nette amélioration des performances pour les jeux et applications professionnelles. Bien que les gains attendus ne soient pas aussi spectaculaires que lors des transitions précédentes, ils marquent tout de même une évolution importante en termes de rapidité et de capacité graphique.

Seulement la RTX 5090 sortira à la fin de l'année 2024

Selon des informations de la chaîne YouTube Moore’s Law Is Dead, NVIDIA prévoit de lancer les nouvelles cartes RTX 5090 Blackwell à la fin de l'année 2024, stratégiquement positionnées pour impacter les ventes pendant la période des fêtes. Ce timing est également choisi pour faire face à la concurrence de la dernière technologie RDNA 4, développée par AMD. Les détails sur cette série seront davantage mis en avant lors du CES de 2025, où l’entreprise concentrera sa présentation sur l'efficacité énergétique et les performances de ces nouveaux modèles.

Même si NVIDIA se limite au lancement du RTX 5090, nous pouvons nous attendre à un bon aperçu de la nouvelle architecture “Blackwell”. Cette présentation devrait couvrir les nouvelles fonctionnalités et donner une idée de la performance des autres modèles de la série lorsqu'ils seront lancés en 2025.

La décision de NVIDIA de procéder à un lancement plus conservateur pour la série GeForce “Blackwell” semble être dictée par la nécessité de gérer les stocks de la série RTX 40 et de prioriser les GPU dédiés à l'IA, qui sont plus rentables pour l'entreprise. Ces facteurs influencent la stratégie de mise sur le marché, en équilibrant production et demande. Ce lancement ciblé de la RTX 5090 devrait permettre à l’entreprise de tester l'accueil de sa nouvelle technologie avant de déployer l'ensemble de la série.