AMD : les prochaines Radeon pourraient enfin rivaliser avec Nvidia sur le ray tracing

AMD vise à rattraper son retard en matière de ray tracing avec ses cartes Radeon RX 8000. Face à la suprématie de Nvidia et de ses RTX 40XX, l’entreprise compte révolutionner son approche grâce à l'architecture RDNA 4. Cette innovation pourrait changer la donne dans la lutte acharnée entre ces deux titans du marché des cartes graphiques.

AMD est reconnu pour ses performances en rastérisation, une technique qui permet de convertir des images vectorielles en pixels. Cette compétence lui a souvent permis de rivaliser avec, voire de surpasser, Nvidia. Cependant, l’entreprise a eu du mal avec le ray tracing – ou path tracing -, une méthode qui simule des effets de lumière complexes pour un rendu réaliste dans les jeux vidéo.

Pour combler cette faiblesse, la prochaine génération de cartes graphiques d'AMD se concentrera spécifiquement sur l'amélioration du ray tracing. L'objectif est au moins d‘égaler les capacités des modèles récents de Nvidia, tels que les GeForce RTX 4070 Ti. Si elle y parvient, l’entreprise pourrait bien se faire une place sur ce segment essentiel du marché des cartes graphiques.

La Radeon RX 8000 pourrait adopter l’architecture RDN4 pour rivaliser avec Nvidia

Selon des fuites, AMD prévoit d'adopter RDNA 4, sa nouvelle architecture pour les cartes graphiques. Cette mise à jour marque une évolution importante dans leur stratégie. Son but est d’améliorer spécifiquement le ray tracing. Pour cela, l’entreprise pourrait intégrer des unités matérielles dédiées, semblables aux RT Cores utilisés par Nvidia.

Ces unités sont conçues pour accélérer spécifiquement les calculs de ray tracing. Elles ont pour but d'améliorer les performances générales et la réponse en temps réel des effets de lumière et d'ombres dans les jeux. Cette amélioration promet non seulement une expérience visuelle plus immersive mais également une meilleure efficacité lors des sessions de jeu prolongées. L'introduction de cette technologie dans les cartes Radeon RX 8000 pourrait non seulement booster leurs performances mais aussi les rendre plus écoénergétiques.

Avec l'introduction des Radeon RX 8000, AMD a l'opportunité de rivaliser efficacement avec Nvidia dans le domaine du ray tracing. En se concentrant sur des améliorations techniques précises, l’entreprise pourrait rattraper son retard en termes de performances graphiques. Mais il y a du travail et il faudra attendre la fin de l'année pour pouvoir évaluer si ces rumeurs se concrétiseront vraiment.

