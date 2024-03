Hackintosh : faire tourner macOS sur autre chose qu’un Mac va devenir très difficile

De récents changements apportés à macOS 14 Sonoma pourraient signer la fin des hackintosh, ces appareils faisant tourner le système d'exploitation d'Apple sur d'autres machines que celles de la marque.



Il y a de multiples raisons de préférer tel ou tel système d'exploitation pour ordinateur. Une fois que l'on a fait son choix, il s'agit d'acheter une machine capable de le faire tourner. Celles et ceux qui jettent leur dévolu sur macOS peuvent cependant être refroidis par les prix souvent élevés des machines Apple. C'est ce qui a entraîné l'émergence de toute une communauté réunie autour des hackintosh.

Contraction de “hack” et de “Macintosh”, il s'agit d'une machine dont le système est modifié pour faire tourner macOS, mais qui n'est pas homologuée par Apple. Le plus souvent c'est un PC, mais on trouve aussi des appareils plus insolites comme des Nintendo DS. L'avantage est de pouvoir construire un “faux Mac” avec les composants que l'on souhaite, sans être limité par les configurations des modèles proposés par la firme. Le plus souvent à moindre coût qui plus est. L'avenir des hackintosh serait cependant menacé par une simple mise à jour récente de macOS.

Fabriquer un hackintosh va être très compliqué désormais, à moins de faire l'impasse sur des fonctions clés

“Dans Sonoma [macOS 14, ndlr], Apple a complètement supprimé toute trace de prise en charge des pilotes pour ses plus anciennes cartes Wi-Fi/[Bluetooth], à savoir diverses cartes Broadcom qu'ils ont utilisées pour la dernière fois dans les modèles iMac/MacBook 2012/13. Ces modèles de Mac ne sont plus pris en charge par macOS depuis quelques années, il n'est donc pas surprenant que les pilotes soient supprimés“, explique Aleksandar Vacić dans un billet de blog. L'intérêt de ces cartes, c'est qu'elles fonctionnaient sans modification avec les services Apple comme iMessage, FaceTime, AirDrop ou encore Continuity. Ce n'est plus le cas désormais.

Cette suppression entraînerait la mort prochaine des Hackintosh, sauf si vous êtes prêt à faire des concessions drastiques : “certaines choses fonctionneront encore quelques mois, voire quelques années, selon l'utilisation que vous en faites et si l'absence de Wi-Fi vous dérange ou non“. Aleksandar Vacić va de son côté arrêter d'en utiliser, ne pouvant se passer de Messages et FaceTime, entre autres. Il n'en veut pas à Apple pour autant, qui selon lui à fait le choix le plus logique. “Pour anticiper sur les personnes qui diront qu'Apple a fait cela exprès pour tuer Hackintosh : ce n'est pas le cas. Apple ne s'est jamais soucié de la scène Hackintosh, cela n'a absolument aucune incidence sur leurs activités. Ils ont fait ce qu’ils devaient faire, en améliorant le code base de macOS“.