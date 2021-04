L’iPhone 13 pourrait vous dire quand charger la batterie et vous alerter en cas d’oubli

Un nouveau brevet Apple décrit un système intelligent d'alertes pour vous permettre de charger le smartphone toujours au meilleur moment de la journée ou, le cas échéant, de vous délivrer une alerte en cas d'oubli. Pour cela, l'iPhone 13 ou tout autre iPhone futur pourra calculer la charge à une heure donnée de la journée en fonction de scénarios.

Et si demain votre iPhone 13 ou un modèle d'iPhone ultérieur gérait la charge de batterie et les moments de charge à la manière d'un assistant personnel ? C'est en somme ce que propose un nouveau brevet Apple. Pour l'instant, au mieux, les iPhone comme leurs concurrents Android se contentent d'afficher une alerte lorsque la batterie descend en dessous d'un certain niveau.

Or, le problème, c'est que cette notification tombe trop souvent au mauvais moment, justement lorsque vous allez avoir besoin d'un maximum d'autonomie. Elles ne préviennent en aucun cas les situations où vous aller tomber en rade. C'est là que les futures notifications de charge intelligentes peuvent faire la différence.

L'iPhone 13 gèrera la recharge comme un assistant personnel

L'idée est de ne délivrer des notifications que lorsque cela est vraiment nécessaire, pour ne pas agacer l'utilisateur – mais aussi de les délivrer en prévision d'une utilisation habituellement plus intense. Selon le brevet, l'iPhone pourrait analyser en permanence vos habitudes d'utilisation et localisation.

Le brevet explique “pour un jour donné de la semaine, les routines de charge d'un utilisateur s'avèrent très prévisibles”. Et de poursuivre : “par exemple, du lundi au vendredi, une utilisatrice peut charger son système informatique lorsqu'elle arrive au travail à 8:30 puis recharger à nouveau son système informatique lorsqu'elle va se coucher vers 22:00”.

Néanmoins “si le système informatique notifie un utilisateur de recharger à une valeur fixe de 10% de charge restante, et qu'il est déterminé que l'utilisateur charge habituellement vers 22:00 et qu'il est 22:00 et que le niveau de charge est de 30%, l'utilisateur ne recevra pas de notification“.

Le brevet précise que “si l'analyse des données de charge courante et stockée indique que l'utilisateur n'atteindra pas sa prochaine occasion de forte probabilité de charge sans épuiser toute l'énergie, l'appareil informatique peut conseiller de recharger via une notification vers 22:00, même si la charge actuelle est supérieure au seuil fixé à 10%“.

Source : USPTO