iPhone 13 mini (128 Go) : le téléphone d’Apple est à son meilleur prix, vite !

Le Black Friday arrive dans un mois mais Rakuten a déjà décidé de faire baisser le prix de l'iPhone 13 mini. Le modèle 128 Go du téléphone d'Apple bénéficie de 30 euros de réduction grâce à un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Rakuten n'a pas attendu l'édition 2021 du Black Friday pour effectuer une promotion intéressante sur l'achat de l'iPhone 13 mini.

Par l'intermédiaire du vendeur français Boulanger, le téléphone de la marque Apple disponible dans un coloris noir et dans sa version 128 Go est à 779 euros au lieu de 809 euros. La réduction de 30 euros s'effectue grâce au coupon CR30 qui est à saisir durant l'étape du panier. Pour information, les frais de port sont offerts si la livraison à domicile ou en magasin Boulanger est choisie. Enfin, l'achat du téléphone donne droit à un cashback de 77,90 euros qui pourra être utilisé au cours d'une prochaine commande sur le site Rakuten.

Dévoilé en même temps que les modèles classique, Pro et Max, l'iPhone 13 mini est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 9,34 Wh compatible avec la recharge rapide, du processeur A15 Bionic et du système d'exploitation iOS 15. Enfin, la partie photo/vidéo est composée d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test de l'iPhone 13 mini.