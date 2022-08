iPhone 13 : le modèle 128 Go du téléphone Apple passe sous les 800 €

L'iPhone 13 fait l'objet d'une offre promotionnelle sur les sites des boutiques en ligne de SFR et de RED by SFR. Le modèle 128 Go du téléphone Apple passe en effet sous les 800 euros grâce à une réduction de 30 euros.

À plus d'un mois de la sortie de l'iPhone 14, l'iPhone 13 bénéficie d'une promotion sur les boutiques en ligne SFR et RED by SFR.

Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, le modèle 128 Go du téléphone de la marque Apple proposé en plusieurs coloris est vendu sans forfait au tarif de 799 euros au lieu de 829 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 30 euros de la part des deux opérateurs.

Lancé en même temps que les versions mini, Pro et Pro Max, l'iPhone 13 est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 3095 mAh compatible avec la recharge rapide, du processeur A15 et du système d'exploitation iOS 15. La partie photo/vidéo se compose d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article associé au test de l'Apple iPhone 13.