Apple Glass : la firme prend du retard sur les lunettes de réalité augmentée

A quelle échéance les Apple Glass seront-elles lancées, et surtout sous quelle forme ? Alors que l'on sait qu'Apple travaille sur plusieurs concepts de réalité augmentée et virtuelle, il semble que la firme avancent surtout sur un projet de casque de réalité virtuelle semblable à ce qui existe déjà. Les Apple Glass réellement conçues autour de la réalité augmentée n'auraient en effet pas encore de prototype, ce qui semble suggérer d'emblée un lancement retardé par rapport aux prédiction des analystes.

Les Apple Glass sont sans conteste le produit à venir le plus hot depuis le lancement du premier iPhone. Sans même parler de la réalité augmentée, ou de la réalité mixte, le marché de la réalité virtuelle reste encore plein de potentiel mais peine à progresser aussi vite que certains l'espéraient. Or on sait la capacité d'Apple à adapter des idées qui existent déjà pour en faire des produits plus aboutis et désirables.

Même en l'absence de lunettes la firme prépare le terrain depuis des années. Il y a eu par exemple le lancement de ARKit en 2017 pour commencer à fédérer les développeurs autour de cette technologie.suivi du lancement par Google de ARCore la même année. Même si les exemples semblent encore un peu poussifs, on trouve déjà de nombreuses occasions de tester la réalité augmentée sur iPad et iPhone en se promenant dans l'App Store.

Les Apple Glass AR seront vraisemblablement lancées plus tard que prévu

Et c'est entre autres aussi cette capacité à délivrer potentiellement des milliers d'applications exploitant cette technologie qui font penser que Apple a toutes les chances de frapper un grand coup. D'ailleurs, malgré son absence de produits AR/VR, Apple est déjà considéré comme l'un des principaux acteurs du marché. C'est dire. Dans un tel contexte la moindre rumeur autour de produits de réalité augmentée ou virtuelle est scrutée au microscope.

On sait que Apple travaille sur plusieurs appareils différents, certains plus axés sur la réalité virtuelle classique tandis que d'autres plus sur la réalité augmentée. Deux type d'Apple Glass devraient ainsi à terme être proposés : un casque de réalité virtuelle, et, sans doute plus tard, des lunettes de réalité augmentée. On sait que le casque de réalité virtuelle est assez avancé.

Mais les lunettes posent d'autres défis technologiques. Il faut entre autres que l'appareil ait une autonomie et une utilité correcte sans qu'il ne pèse trop lourd ou ne soit encombrant. De précédents rapports évoquaient un début de la production de masse dans le courant du premier trimestre 2022. Néanmoins un nouveau rapport repris par Macrumors montre que Apple n'a toujours pas de prototype à tester pour ce produit.

Ce qui rend de moins en moins crédible un début de production en 2022 : “les sources ont fait remarqué qu'après le second prototype, les lunettes de réalité augmentée sont susceptible de requérir un troisième prototype, suivi par deux ou trois phases de tests d'ingénierie avant que le produit ait une chance d'entrer en production de masse. La chaine d'approvisionnement estimait à l'origine que le produit wearable Apple verrait sa productiond e masse démarrer lors du premier trimestre 2022 […] mais alors que le test du second prototype se fait attendre, les chances d'une production de masse dans le premier trimestre 2022 s'amenuisent”.

Tout indique que ce produit très avancé ne sera pas sur le marché avant 2023 au plus tôt. Apple devrait néanmoins proposer un casque de réalité virtuelle plus simple avant cette échéance.

Source : Macrumors