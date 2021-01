Apple travaille sur un Macbook capable de recharger les iPhone, iPad et Apple Watch

Le prochain Macbook pourrait être capable de recharger d'autres appareils sans fil. En effet, la firme de Cupertino a déposé un nouveau brevet décrivant un dispositif de bobines permettant la charge inversée sans fil par l'ordinateur. Elle conseille tout de même que ce dernier soit branché sur secteur pour plus d'efficacité.

Bien qu'il semblerait qu'Apple travaille avant tout sur deux iPhone pliables, la firme ne laisse pas de côté d'autres projets ambitieux. La technologie Magsafe, dévoilée en même temps que l'iPhone 12 est également au cœur de ses innovations. C'est en effet ce que montre ce nouveau brevet déposé par la marque, qui décrit un Macbook capable de charger d'autres de ses appareils.

Si l'iPhone 12 cache déjà un système de recharge inversée, il est pour l'heure le seul produit Apple équipé de cette fonctionnalité. Le constructeur ne compte donc visiblement pas s'arrêter là, puisqu'il travaille en réalité sur ce dispositif depuis 2016. Ce nouveau brevet confirme son intérêt pour la technologie, que l'on peut s'attendre à voir débarquer dans les années à venir.

Les Macbook pourraient s'équiper de la recharge inversée

Le document décrit un système de bobines placées dans l'habitacle du Macbook, sur lesquelles viendraient donc se poser un iPhone, iPad ou encore Apple Watch pour se recharger. Il serait également possible de recharger plusieurs appareils à la fois en intégrant plusieurs systèmes de bobines dans l'ordinateur. La firme à la pomme précise néanmoins que “certains appareils comportent une ou plusieurs batteries rechargeables qui nécessitent d'être branchés sur secteur”.

À lire également : iPhone pliable – voici comment fonctionnera la technologie d’Apple

Apple recommande donc de brancher le Macbook avant de s'en servir pour recharger d'autres appareils. Le constructeur ne laisse pas pour autant de côté le mode de charge traditionnel. “Souvent, ces appareils devront être rechargés via un connecteur électrique standard ou un câble” peut-on ainsi lire dans le brevet. De plus, Apple reconnaît qu'il serait plus efficace de placer un seul appareil sur le Macbook au lieu de plusieurs : “chaque appareil pourrait nécessiter une source d'énergie séparée”, bien que ce dispositif “peut être un inconvénient pour l'utilisation, le stockage et/ou le transport”.

