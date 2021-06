Apple devrait lancer un iPad Pro avec technologie MagSafe et dos en verre dès 2022. Mais avant cela, Apple aurait prévu de lancer un nouvel iPad Mini avec un design inédit. On apprend par ailleurs que Apple n'a pas encore tout à fait renoncé à son tapis de recharge sans fil AirPower.

Apple vient de lancer un nouvel iPad Pro avec un écran mini-LED proche de la qualité de l'écran Apple Pro Display XDR et la fameuse puce M1 des nouveaux macs, et avec autant de nouveautés on aurait pu croire qu'on arrêterait d'entendre parler des iPad pendant un petit moment. C'est sans compter les plans d'Apple, bien décidé à enchaîner les sorties de tablettes, un marché sur lequel la firme est encore le leader incontesté. Nos confrères de Bloomberg nous rapportent ainsi trois infos sur ce qui se passe en coulisses.

La première info, c'est qu'un nouvel iPad Pro est déjà en préparation. Celui-ci changerait de design pour adopter un dos en verre comme sur les iPhone. La raison ? Apple souhaiterait les doter de son système de recharge sans fil magnétique MagSafe. Apple en profiterait pour lancer une fonctionnalité de recharge inversée – ce qui serait une stratégie étonnante compte tenu du fait que l'on attendait plutôt ce genre de fonctionnalités sur iPhone. La recharge sans fil inversée permet de recharger des accessoires comme les AirPods en les posant directement au dos d'un appareil compatible.

Apple met le paquet sur les iPad et iPad Pro cette année

Or, malgré la sortie récente de l'iPad Pro M1, ce nouvel iPad revu et corrigé devrait très vite arriver puisque Bloomberg estime son lancement à début 2022. Or, Apple devrait lancer un autre modèle d'iPad avec cet iPad Pro “2022”. D'ici la fin de l'année 2021, Bloomberg pense que Apple va lancer un nouvel iPad Mini. On s'attend depuis longtemps à un redesign de ce modèle entrée-milieu de gamme qui conserve encore jusqu'à ce jour des bordures inégales et très épaisses.

A priori, tout indique que Apple va décliner le même langage visuel que sur iPad Pro, avec des bordures fines et régulières sur les quatre côtés et un écran aux coins arrondis, tout en faisant disparaître le bouton Home. En plus de ces deux modèles, on s'attend à ce que Apple lance un nouvel iPad entrée de gamme, plus fin que la génération actuelle. Cet appareil devrait être lancé en même temps que l'iPad Mini plus tard cette année. Enfin, la dernière info est plutôt une surprise : Bloomberg affirme que Apple développe toujours un tapis de recharge sans fil AirPower.

Il est vraisemblable que l'on en apprenne davantage rapidement. Ce tapis permettrait de recharger un iPhone, une Apple Watch et des AirPods simultanément. Apple avait annulé le lancement de son tapis de charge AirPower en 2019 après l'avoir pourtant dévoilé. Apple s'est en effet rendu compte un peu trop tard de problèmes de surchauffe. Bloomberg ajoute qu'à côté de ce tapis de recharge sans fil, Apple explore également d'autres voies, comme un système de recharge sans fil à distance comme Xiaomi.

