Spotify va enfin lancer les achats in-app sur iPhone, une victoire de taille contre Apple

Spotify vient de confirmer l'arrivée de changements de taille sur son application. Grâce à l'entrée en application dès le 7 mars 2024 du Digital Markets Acts, la société suédoise sera enfin en mesure de proposer des achats in-app sur son service de streaming sur iPhone. Une victoire de taille contre Apple.

Comme vous le savez peut-être, cela fait des années maintenant que Spotify entretient une lutte acharnée contre Apple. Tout a commencé il y a quatre ans, lorsque le service de streaming a porté plainte auprès de la Commission européenne contre la marque à la pomme. Il affirmait notamment qu'Apple favorisait Apple Music au détriment d'autres concurrents grâce aux conditions d'utilisation de l'App Store.

En 2021, la Commission européenne a donné raison à Spotify en reconnaissant l'abus de position dominante exercé par Apple. Mais grâce à l'entrée en application le 7 mars prochain du Digital Markets Act, la nouvelle législation européenne dédiée aux marchés du numérique, le service de streaming va remporter une nouvelle victoire de taille contre la firme de Cupertino.

Spotify va enfin intégrer les achats in-app sur iPhone

A cette date, Spotify pourra enfin proposer des achats in-app sur iOS via son propre système à tous les utilisateurs européens. “Avec le déploiement du Digital Markets Act, votre Spotify est sur le point de devenir meilleur, ce qui signifie davantage d'opportunités pour les développeurs et les créateurs du monde entier”, a écrit la société suédoise dans un article de blog officiel.

Concrètement et grâce au DMA, Spotify sera aussi en mesure d'afficher des informations complètes sur les prix de ses différents abonnements, sur les promotions en cours/à venir et sur les options de paiement à disposition des utilisateurs (ce qui n'était pas le cas jusqu'alors). Par ailleurs, les utilisateurs pourront souscrire à un abonnement (ou modifier leur offre), acheter de la musique ou des livres audio directement depuis l'application. “Tout cela peut se faire sans le fardeau d'une taxe obligatoire d'environ 30 % imposée par Apple, qui est interdite par le DMA”, ajoute Spotify.

En outre, les utilisateurs pourront également télécharger d'autres applications de la marque comme Spotify for Artists et Spotify for Podcasters directement depuis le site de l'entreprise, et non depuis l'App Store. “Cela devrait être aussi simple pour chaque client Spotify, partout dans le monde. Mais si vous vivez en dehors de certains marchés, vous continuerez à rencontrer des obstacles frustrants à cause des règles ridicules d'Apple. C'est pourquoi les développeurs du monde entier continuent de demander aux autres gouvernements d'adopter leurs propres lois comme le DMA”, conclut Spotify.

Source : Spotify