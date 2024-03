Google Maps ajoute une fonctionnalité bien pratique, fini de tourner en rond autour des bâtiments

Google Maps a commencé à tester une fonctionnalité rendant ses cartes bien plus précises, en ajoutant notamment une indication qui devrait vous éviter de vous perdre, et donc de gagner du temps.

Trouver l'entrée d'un bâtiment peut s'avérer difficile, en particulier lorsqu'il s'agit de structures vastes ou complexes. Google Maps, la célèbre application de navigation et de découverte, tente donc désormais de résoudre ce problème grâce à une nouvelle fonctionnalité qui indique où entrer ou sortir d'un lieu.

Cette fonctionnalité est actuellement en phase expérimentale et n'est disponible que pour certains utilisateurs et bâtiments. Elle consiste à afficher un cercle blanc avec un symbole d'entrée sur la carte lorsqu'un lieu est sélectionné et fait l'objet d'un zoom avant. Le cercle indique l'emplacement de l'entrée, ce qui permet de trouver plus facilement le chemin pour entrer ou sortir.

Google Maps va indiquer l’entrée des bâtiments

Android Police, qui a pu essayer la fonctionnalité sur Google Maps version 11.17.0101, a constaté qu’elle ne fonctionnait que pour certains lieux, tels que les hôtels, les cabinets médicaux, les supermarchés, les quincailleries, les cafés et les restaurants.

Cependant, la fonction n'est pas toujours précise non plus. Pour certains lieux, le cercle d'entrée n'est pas aligné avec l'entrée réelle, ce qui peut prêter à confusion. Cela peut être dû au manque de données ou à la difficulté de déterminer la position exacte de l'entrée. Dans certains cas, le cercle d'entrée est remplacé par une simple flèche verte dans un cercle blanc, mais le site n’a pas pu comprendre la logique de ce changement.

Cette nouvelle fonctionnalité a peut-être été inspirée par une fonction similaire récemment ajoutée par Google Maps pour la navigation dans les transports en commun. Dans certaines villes, Google Maps indique désormais où entrer ou sortir des stations de train ou de métro, ce qui peut s'avérer très utile pour les stations complexes qui s'étendent sur plusieurs rues souterraines.

La fonction d'indication d'entrée n'en est qu'à ses débuts et il faudra peut-être un certain temps avant qu'elle ne soit déployée à plus grande échelle. On vous tiendra évidemment au courant dès que Google la déploiera plus largement, car elle pourrait bien s’avérer très pratique pour un grand nombre d’utilisateurs, mais pourrait aussi constituer un gain de temps précieux pour les livreurs.