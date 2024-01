iPhone : partager une chanson entre Apple Music et Spotify, c’est possible avec cette application

Now Playing est une application bien pratique pour tous ceux qui aiment partager la musique qu'ils écoutent. Grâce à elle, il est possible d'envoyer un morceau à un ami sans se soucier de la plateforme de streaming qu'il utilise. Un simple lien suffit pour ouvrir la plateforme de son choix.

Être mélomane n'est pas de tout repos aujourd'hui. Avec la multiplication des plateformes de streaming, il est parfois difficile de faire son choix – bien que de nombreux éléments peuvent vous aider à vous décider. Pire encore, partager un morceau peut rapidement s'avérer un calvaire. Vous utilisez Apple Music et votre proche Spotify ? Il va falloir se contenter de la bonne vieille méthode orale, car vous ne pourrez pas passer par les applications respectives pour envoyer votre dernière trouvaille musicale.

Mais ça, c'était avant. Sur iPhone, il existe une application qui résout ce problème de manière très simple, en plus de se payer le luxe d'ajouter quelques fonctionnalités bien senties. Cette application, c'est Now Playing, pour le moment uniquement disponible sur iOS. Grâce à elle, vous pourrez désormais partager des morceaux à n'importe lequel de vos amis, peu importe la plateforme de streaming sur laquelle ils se trouvent.

Now Playing résout le problème le plus agaçant des plateformes de streaming musicales

Pour cela, il suffit de rechercher ledit morceau au sein de l'application, puis de cliquer sur le bouton Partager. Now Playing va alors générer un lien qu'il vous sera possible d'envoyer via la messagerie de votre choix. En cliquant dessus, le destinataire ouvrira automatiquement l'application sur son smartphone. Si, en revanche, Now Playing n'est pas installée sur ce dernier, le lien ouvrira une page web sur laquelle il pourra choisir l'application de streaming de son choix pour écouter le morceau.

Les services de streaming supportés sont Apple Music, Spotify, Deezer, Tidal et YouTube Music. Du reste, Now Playing intègre également d'autres fonctionnalités intéressantes. À l'origine, l'application sert avant tout à obtenir des informations supplémentaires et détails croustillants sur la chanson que l'on écoute. À l'instar de Shazam, elle permet aussi de reconnaître une musique qui est jouée autour de nous, et propose de découvrir de nouveaux morceaux que l'on pourrait apprécier. Attention toutefois, certaines fonctionnalités sont payantes.