Apple Music va bientôt vous faire un gagner un temps fou si vous venez d’un autre service de streaming

La dernière bêta d’Apple Music sur Android accueille les utilisateurs avec une nouvelle fonctionnalité qui plaira aux nouveaux arrivants. En effet, l’application propose désormais d’importer tous ses morceaux et playlists depuis un autre service de streaming musical, évitant ainsi le processus fastidieux de tout rajouter à la main. On ne sait pas encore si l’option sera également disponible sur iPhone.

Changer de service de streaming musical, c’est toute une aventure. Là où la question ne se pose pas pour les plateformes de SVOD, dont le catalogue est différent les unes des autres, Spotify, Deezer et autre Apple Music proposent un catalogue d’artistes relativement similaire. Or, on souhaite généralement retrouver ses playlists et ses morceaux préférés lorsque l’on passe de l’une à l’autre. Malheureusement, à ce jour, aucun d’entre eux ne propose un service simple et efficace de transfert.

Mais il se peut qu’Apple Music soit le premier à le faire. C’est en tout cas ce que suggère la dernière bêta de l’application sur Android. Sur Reddit, un utilisateur a en effet partagé une capture d’écran de son application, qui affiche désormais une nouvelle pop-up l’invitant à « transférer sa musique depuis un autre service ». « Ajoutez votre musique et vos playlists créées sur un autre service de streaming à votre bibliothèque Apple Music », précise ensuite l’application.

Sur le même sujet — iOS 17.2 : comment utiliser les nouvelles listes de lecture collaboratives sur Apple Music ?

Apple Music va permettre d’importer de la musique de Spotify et Deezer

Tout porte à croire que cette fonctionnalité est développée en partenariat avec SongShift, un outil tiers bien connu des mélomanes qui permet justement de transférer sa bibliothèque musicale d’une plateforme à l’autre. La différence étant ici qu’il semble possible d’effectuer ce transfert directement depuis Apple Music, sans avoir à ouvrir un navigateur web et à se connecter à différents services.

On imagine donc qu’il sera nécessaire de se connecter au service de streaming de son choix pour qu’Apple Music détecte et importe tous les éléments de son choix. Pour l’heure, la fonctionnalité est encore en bêta et uniquement disponible sur la version Android de l’application. On s’attend toutefois à ce qu’elle arrive également sur iPhone, les deux versions proposant généralement les mêmes fonctionnalités.

Source : Reddit