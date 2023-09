Microsoft lance une app Android gratuite qui vous permet de créer des images grâce à l’IA

Trois mois après avoir mis en ligne Designer, une application de création d’images propulsée par Dall-E, la firme de Redmond en propose désormais une version mobile sur Android. Cerise sur le gâteau, elle est gratuite.

Microsoft ambitionne de proposer ses programmes et ses services sur toutes les plateformes pour, à terme, les rendre indispensables. L’application pour Android baptisée Microsoft Designer pourrait bien aider la firme de Redmond à remplir cet objectif. Elle transpose les fonctionnalités déjà proposées par Bing Image Creator et Microsoft Designer sur le Web dans une application mobile gratuite.

Comme l’affirme Microsoft, Designer peut « transformer vos mots en graphismes, créer des images grâce à l’IA, effacer l’arrière-plan de vos images, ou recadrer et redimensionner vos créations en une seule tape sur l’écran ». Comme l’application Android est encore en bêta. C’est sans doute la raison pour laquelle elle est gratuite, et d’après MS Power User, dans un avenir plus ou moins proche, son utilisation sera probablement réservée aux clients de Microsoft 365.

Microsoft Designer servira aux graphistes, aux designers et aux fanas de réseaux sociaux

Microsoft semble destiner Designer aux influenceurs et autres fondus de réseaux sociaux tant l’accent est mis sur la possibilité de partager son œuvre sur WhatsApp, Instagram, Facebook et même LinkedIn. Cela dit, l’application devrait énormément plaire aux designers de tout poil. En effet, Designer est également très utile pour créer des mises en page de sites Internet ou des cartes d’invitation, par exemple. Une fois que vous aurez saisi la description du design que vous souhaitez obtenir, l’IA vous fera plusieurs propositions, ce qui vous permettra de peaufiner toujours plus votre création.

Designer n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de l’offensive menée par Microsoft dans l’IA. La compagnie a investi à hauteur de 10 milliards de dollars dans OpenAI, les créateurs de ChatGPT et Dall-E, et compte bien faire fructifier sa mise. Il se murmure, par exemple, que le Bureau de Windows 11 pourrait passer à la 3D par la grâce de l’intelligence artificielle.