Les journalistes de 9 To 5 Google ont décompilé le code source de l’application « Localiser mon appareil » dont la version 3 a été déployée sur le Play Store il y a quelques jours. Ils ont fait une découverte très intéressante.

Pour la sortie de l’application pour Android « Localiser mon appareil », Google a mis les petits plats dans les grands. Elle a non seulement changé le logo du programme, qui passe de l’austère smartphone vert entouré d’une épingle de la même couleur, à un écran radar arborant les quatre couleurs emblématiques de la compagnie. Il faut l’avouer, cette nouvelle imagerie donne une bien meilleure idée des capacités de ce programme, mais le principal changement n’est pas d’ordre esthétique.

« Localiser mon appareil » se fait aussi plus polyvalent. Elle permettra très bientôt de traquer des appareils Bluetooth de toutes sortes, et plus uniquement les smartphones et tablettes. D’après le site, ces nouvelles fonctionnalités auraient dû être déployées avant l’été, mais elles ont été reportées pour donner le temps à Apple de peaufiner la compatibilité de ses appareils avec le système de détection des appareils-espions.

Localiser mon appareil sur Android va pouvoir suivre plusieurs types d’appareils connectés

Les trackers Bluetooth, et les AirTags d’Apple en particulier, sont accusés de favoriser le harcèlement des femmes. Non seulement, « Localiser mon appareil » permettra à l’avenir de prévenir les utilisateurs en cas de surveillance non sollicitée, mais elle permettra également de marquer un smartphone comme perdu, et d’obtenir les coordonnées géographiques du dernier endroit où il était en ligne.

Par ailleurs, une nouvelle fonctionnalité permettra de retrouver votre appareil même s’il n’est pas en ligne. Elle s’appuiera sur un réseau formé par d’autres appareils Android. Selon le site, « une nouvelle page de paramètres permet de choisir la manière dont vous souhaitez localiser les appareils hors ligne perdus ». Une option permettra notamment de localiser votre smartphone « à l’aide des positions récentes enregistrées ou du réseau dans des zones telles que les aéroports ou les chemins piétonniers très fréquentés. Ainsi, les informations de localisation de votre appareil ne seront utilisées que si d’autres membres du réseau détectent également l’objet ».

Source : 9 To 5 Google