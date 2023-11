Nothing a trouvé le moyen de porter iMessage sur Android (enfin, presque !)

iMessage sur Android a toujours été un rêve pour de nombreux utilisateurs, et même si des solutions existent pour contourner l’exclusivité d’Apple, Nothing vient de présenter une application qui devrait largement vous simplifier la vie : Nothing Chats.

Dès vendredi prochain, le fabricant de smartphones britannique Nothing lancera une première version d'une nouvelle application de messagerie appelée Nothing Chats. Si celle-ci permet évidemment d’envoyer des messages classiques comme toutes ses concurrentes, elle se démarque surtout par la possibilité d’envoyer des « iMessages » aux propriétaires d’iPhone.

Au lieu de recevoir de simples SMS, vos amis sur iPhone verront apparaître vos messages dans des bulles bleues, comme si vous les aviez envoyées depuis un autre appareil d’Apple. Pour réaliser ce tour de passe-passe, Nothing s’est associé à Sunbird, une entreprise qui essayait déjà depuis longtemps de contourner les restrictions d’Apple pour mettre en place une telle passerelle entre les iPhone et les smartphones Android.

Lire également – Android : la majorité des utilisateurs passeraient sur iMessage s’il y avait un portage

L’exclusivité d’iMessage pose un réel problème

Aux États-Unis, la plateforme de chat propriétaire iMessage d'Apple règne en maître, en particulier chez les adolescents. En fait, de nombreux Américains ne veulent pas changer de plateforme par crainte de la stigmatisation sociale qui accompagne les bulles vertes qu'iMessage attribue aux messages provenant de téléphones Android.

Google a tenté plusieurs choses pour convaincre Apple d'ouvrir la plateforme, notamment en se tournant vers la Commission européenne pour obtenir gain de cause et forcer son concurrent à adopter les RCS. Apple a toujours catégoriquement refusé de lancer iMessage sur Android, notamment pour pousser les utilisateurs à acheter ses iPhone.

Heureusement, les utilisateurs dépendants d’iMessage sont bien moins nombreux en Europe, mais tous auront désormais une alternative s’ils veulent essayer un smartphone Android sans pour autant être exclus de leurs groupes d’amis sur la messagerie d’Apple.

Comment utiliser Nothing Chats ?

Pour installer Nothing Chats, vous devez d'abord vous procurer le Nothing Phone 2, disponible à partir de 679 euros en France. Malheureusement, l'application ne fonctionnera pas sur le Nothing Phone 1 original, ni sur aucun autre téléphone Android au moment du lancement.

Après avoir téléchargé l'application, vous devrez vous connecter à Nothing Chats avec un nom d'utilisateur Apple ID, ou en créer un si vous n'en avez pas déjà un. Nothing explique que ces données sont codées par Sunbird, utilisées pour établir la connexion avec iMessage, puis détruites. Ce processus est différent de l'utilisation de la fonction Sign in with Apple pour créer un compte sur un autre site web, qui utilise un identifiant Apple mais ne nécessite pas de fournir des informations sensibles ou des mots de passe.

La bonne nouvelle, c’est que l’interface de Nothing Chats ressemble fortement à iMessage, et en reprend les principales fonctionnalités. Nothing affirme que votre destinataire pourra voir quand vous tapez, comme dans iMessage, et que vous pouvez partager des médias non compressés. Vous pouvez également participer à des conversations de groupe et envoyer des notes vocales. A l’avenir, d’autres options sont également prévues, comme par exemple les accusés de réception et les réactions aux messages (probablement avec des émojis).

Nothing Chats soulève des questions de sécurité

La FAQ de Nothing indique que l'architecture de Sunbird “fournit un système permettant de transmettre un message d'un utilisateur à un autre sans jamais le stocker à aucun moment de son parcours” et que les messages ne sont pas stockés sur ses serveurs.

Ce qu’il se passe en coulisse, c’est que votre compte Apple se connecte à un Mac mini dans un data center, qui le relaye ensuite à votre destinataire. Jane Nho, responsable des relations publiques de Nothing aux États-Unis, a expliqué par courriel à The Verge que Sunbird stocke les informations d'identification iCloud de l'utilisateur sous forme de jeton « dans une base de données cryptée ».

Malgré cela, vous devrez toujours donner accès à votre compte iCloud pour que Chats fonctionne, ce qui est pour le moins problématique, puisque vous ne savez pas qui a vraiment accès à l’ordinateur par lequel transite vos données.